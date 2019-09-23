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Kültür Sanat

Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl 450 bin olan Çin'den gelen turist sayısının yıl sonu itibarıyla 600 bine, 86 bin olan Japon turist sayısının ise 110 bine çıkmasını öngörüyor.

Eda Özdener   | 23.09.2019
Uzak Doğulu turistin Türkiye'ye ilgisi artıyor

Ankara

Çin ve Japonya başta olmak üzere Uzak Doğu'dan Türkiye'yi tercih eden turist sayısında önemli artış yaşanıyor.

AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgiye göre, pazar ve turizm çeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında Türkiye, Uzak Doğu pazarına da etkili şekilde açıldı.

Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'yi hedefleyen Türkiye, 2018'i Çin'de Türk Kültür Yılı, 2019'u ise Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan etti.

Bu kapsamda düzenlenen konserler ve Türk kültürünü yansıtan gezici sergilerle Türkiye'nin tanınırlığı sağlanırken, kolay ulaşılabilirlik adına haftalık uçuş sayısını artırma çalışmaları da hayata geçirildi.

Japon turistte 750 bin hedefleniyor

Bakanlığın öngörülerine göre, 2018'de 450 bin olan Çinli turist sayısı bu yıl 600 bine, geçen yıl 86 bin olan Japon turist sayısı ise bu yıl 110 bine çıkacak.

2023 için Çinli turistte 2 milyonu, Japon turistte ise 750 bini hedefleyen Türkiye, bunun için haftalık uçak seferi sayısını 20'ye çıkarmayı planlıyor.

Uzak Doğu mutfağına yer verilen lokanta ve otel sayısının artırılması, özellikle Çinli turistlerin ödeme sistemlerinin yıl sonuna kadar Türkiye'de devreye girmesi ve turistik yerlere dillerine uygun yönlendirme tabelalarının yerleştirilmesi Uzak Doğulu misafirlerin Türkiye'yi tercih etmesi için yapılacaklar arasında yer alıyor.

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