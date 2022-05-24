Usta oyuncular 'Şimdi Yandık' filminde bir araya geldi
Aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın başından geçen komik olayları konu alan komedi filmi "Şimdi Yandık", 3 Haziran'da vizyona girecek.
Istanbul
Beşiktaş'ta bir kafede düzenlenen toplantıda bir araya gelen filmin ekibi ve oyuncuları, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Filmin senaristi ve yönetmeni Onur Aldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir vodvil komedi tiyatrosu olarak yola çıkıldığını, fakat daha sonra geniş bir kitleye hızla ulaşmak için sinema filmi yapmaya karar verdiklerini söyledi.
ONN Medya Stüdyoları'nda filme özel dekor kurulduğunu ve 85 kişilik bir ekiple çekimlerin tamamlandığını aktaran Aldoğan, "Komiklik, mizahi anlamda elimden geldiğince doğru bir şeyler çıkartmaya çalıştım ama bunun kararını seyirci verecek. Ben elimden geleni yaptım, umarım istediğim gibi, gönlümden geçen gibi olur. Alnımızın akıyla çıktık, film seyirciyle buluştuğu zaman da sinemada ilk heyecanımızı yaşayıp izleyeceğiz." dedi.
"Bir odanın içine toplanıp tatlı bir komedi çektik"
Oyuncu Nazlı Tosunoğlu, filmin tek bir mekanda ve tek bir günde geçtiğini belirterek, "Bütün oyuncular bir odanın içine toplanıp tatlı bir komedi çektik. Ekipte herkes tiyatro oyuncusu olduğu için çok uyumlu çalıştık. Birbirimize çok güldük, keyifli bir set geçirdik." ifadelerini kullandı.
Oyuncu Tarık Papuççuoğlu ise keyifli bir proje olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hayatımda iz bırakacak bir proje oldu. Çok derli toplu hazırlanmış bir proje, çok pratik bir yönetmenimiz vardı, yapımcımız muhteşemdi. Birçok projede bulunmuş bir insan olarak en çok önemsendiğimi bu projede hissettim. Onun için teşekkür ediyorum. Kendi aramızda çok eğlendik. Sanıyorum ki bu sıcaklık, bu güzel duygular olduğu gibi seyirciye de geçecektir."
"Yönetmenimiz bize en sevdiğimiz şeyi verdi"
Oyuncu İrfan Kangı ise bütün ekibin sanki yıllardır aynı işin içindeymiş gibi uyum içinde çalıştığını belirterek, "Sağ olsun yönetmenimiz de bize oyuncu olarak en sevdiğimiz şeyi verdi. Oyun alanımızı biraz açtı ve biz istediğimiz gibi istediğimiz şekilde oynayabildik. Bu çok değerli bir şey bir oyuncu için." diye konuştu.
Filmin yazarıyla yönetmenin aynı kişi olmasının avantajını yaşadıklarını ve keyifli bir iş çıktığını ifade eden Kangı, "Film çekimleri bittikten sonra da birbirimizden kopamadık. Mesajlaşmalar halen gruplarda devam ediyor. Bu ekip mesela 'bu filmden sekiz tane çek desen' çeker, öyle bir uyum var aramızda." dedi.
Film hakkında
Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ersin Korkut, Orçun Kaptan, Murat Akkoyunlu, Uğur Serhan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer yer alıyor.
Ön hazırlık sürecinin ardından çekimleri ONN Stüdyoları'nda 3 haftada tamamlanan durum komedisinde, aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olaylar karşılıklı ilişkiler üzerinden anlatılıyor.
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