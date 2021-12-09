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Kültür

Türkiye'de Caz Müziğin Öyküsü TRT 2'de anlatılacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, yeni bir müzik programını izleyicilerin beğenisine sunuyor.

Fatih Türkyılmaz   | 09.12.2021
Türkiye'de Caz Müziğin Öyküsü TRT 2'de anlatılacak Türkiye'de Caz Müziğin Öyküsü TRT 2'de anlatılacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 20. yüzyılın başlarında Afrikalı Amerikalıların başlattığı ve buradan dünyaya yayılan cazın Türkiye'deki öyküsü, "Türk Caz Standartları Enstitüsü" programında anlatacak.

Türkiye'de cazın serüvenini keyifli bir sohbet ve canlı performanslarla ekrana taşıyacak olan programda, caz müziğinin Türk müziğini nasıl etkilediği, caz ezgilerinin Türk müziğinde nasıl yer aldığı ve bunlara benzer birçok mesele konuklarla beraber ele alınacak.

Önder Focan, Tuluğ Tırpan, Cenk Erdoğan, Şenay Lambaoğlu, Baki Duyarlar ve Anıl Şallıel gibi sanatçıların yer alacağı programda, müzik tarihçileri, müzik eleştirmenleri ve müzik yazarları dönemler ve sanatçılar hakkında görüşlerini ifade edecek.

Programın ilk konuğu Ferit Odman

"Türk Caz Standartları Enstitüsü" programının ilk bölüm konuğu caz davulcusu ve besteci Ferit Odman, kendi eğitim sürecini, enstrümanıyla olan bağını, caza nasıl başladığını ve albümlerini anlatacak.

Odman'a bu bölümde orkestra ekibi olarak trompetçi Barış Doğukan Yazıcı, piyanist Uraz Kıvaner ve kontrbasçı Ozan Musluoğlu eşlik edecek. Orkestra ekibi de, Ferit Odman'a ilişkin görüşlerini programda aktaracak. İlk bölümün uzman konuğu ise caz üzerine yazılar kaleme alan Feridun Ertaşkan olacak.

"Türk Caz Standartları Enstitüsü" ilk bölümüyle yarın saat 20.00'de TRT 2'de yayınlanacak.

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