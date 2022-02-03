Türk Sanat Müziği'nin sevilen sesi: Hüner Coşkuner

İstanbul
Hüner Coşkuner, altı çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi.
Lise yıllarında müzikle ilgilenmeye başlayan sanatçı, Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gitmeye başladı.
Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'nin de aralarında olduğu önemli hocalardan dersler alan başarılı sanatçı, ilk kez 1982'de sahneye çıktı.
Sanatçı, ilk albümü "Doğuş"u 1987'de müzikseverlerle buluşturdu.
"Sakın Dönme Geriye" albümünü 1989'da yayımlayan Coşkuner, ardından "Gidiyor", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidemezsin", "Sevemem", "Vurgunum Sana" ve "Gideceksen Gelme" adlı albümleri Türk müziğine kazandırdı. Başarılı sanatçı, 2000'de çıkardığı "Klasikler 2" albümüyle yoğun ilgi gördü.
Hüner Coşkuner, 2013'te çıkardığı "Yeşilçam Klasikleri" albümünde, "Artık Sevmeyeceğim", "Damarımda Kanımsın", "Zalimin Zulmü", "İntizar", "Bir Garip Yolcu" ve "Senden Vazgeçemem" adlı unutulmaz şarkıları yorumladı.
Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı, Bedensel Engelliler ve Dünya Şizofreni derneklerinde gönüllü olarak yer aldı.
Başarılı sanatçı, kanser tedavisi gördüğü hastanede 4 Şubat 2021'de yaşamını yitirdi. Coşkuner'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Coşkuner'in ablası Deniz Coşkuner, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, kardeşinin çok mütevazı bir hayat sürdüğüne dikkati çekerek, "Hiçbir zaman paraya, şöhrete ilgi duymazdı. Sahnesini aldıktan sonra evine giderdi. Gece hayatı yoktu, alkolü ve sigarayı sevmezdi. Giyimine çok dikkat ederdi. Sahnesine çıkar, bir dev olurdu. Sahnesinden sonra evine gider eşofmanlarını giyerdi." ifadelerini kullanmıştı.
Sanatçı, 2016'da verdiği bir röportajda yaşamına dair şu bilgileri vermişti:
"Sağlam bir çizgide ve tek başıma olduğumun farkındayım. 30 yıl kimsenin kimliğine yaslanmadan yoluma devam ettim. Kıskançlıklar zorluklar olmadı desem yalan olur. Ama üstesinden geldim. Çünkü kuralımı baştan koydum. İşime ciddi anlamda bağlı bir insanım. Her dönem bazı insanlar pusuya yatar, zorluk çıkarır size. Mesela popçularda yoktur böyle şeyler. Bir popçunun diğer popçuyu kıskandığını görmedim. Türk müziğinde saysanız beş altı kişiyiz. Bu beş altı kişinin bir araya gelip bir güzelliğe imza attığını gördünüz mü? Ayakta kalabilmeniz için çetin bir mücadele vermeniz gerekiyor. Çok şükür seven ve sayan bir kitleye sahip oldum. Sizin kaşınıza gözünüze değil bu hayranlık. 30 yılda ben bunu başardığıma inanıyorum."
Sanatçının yayımlanmış albümleri şöyle:
"Doğuş", "Sakın Dönme Geriye", "Beni Sevmeni İstiyorum", "Gidemezsin", "Haydi Tut Ellerimi", "Gidiyor", "Olamaz", "Bir Evcilik Oyunu", "Bir Hüner CoşkunerKlasiği", "Beni Tek Sen Anlarsın", "Ben Ölürüm", "İşte Düet Sevemem", "Klasikler 2", "Vurgunum Sana", "Geleceksen Gelme Yar", "Nerede", "Klasikler 3", "Güle Güle Git", "Yeşilçam Klasikleri", "Seni Acele Görmem Lazım"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.