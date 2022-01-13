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Kültür

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı, Urla'da anıldı

Yazar ve şair Necati Cumalı anısına 101. doğum gününde, hayatının önemli bölümünü geçirdiği İzmir'in Urla ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Göksel Kayseri   | 13.01.2022
Türk edebiyatının usta kalemlerinden Necati Cumalı, Urla'da anıldı

İzmir


Urla Belediyesinin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği etkinlikte Urla Belediye Konservatuvarı, şairin Karakol’da, Güneş Delisi, Ay Işığı, Öldürmeyeceksin, Bir Gül Açıyorsa, Sonuna Geliyoruz, Son, İthaf, Hatırlama, İzmir'de Geçen Nisan ve Şu Kalabalıkta Gördüğün Herkesin isimli şiirlerini seslendirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, yaptığı konuşmada 13 Ocak 1921'de Makedonya'da doğan Necati Cumalı'nın küçük yaşta Urla’ya geldiğini, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdiğini ifade etti.

Eserleri pek çok dile çevrilerek farklı kültürlerde de nefes almaya devam eden Cumalı'nın şiir, roman, öykü ve oyunlarının halen unutulmadığını aktaran Dayanç, Urla'ya değer katan sanatçıyı her yönüyle gelecek nesillerle buluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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