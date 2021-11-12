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Kültür

TRT Müzik hafta sonu izleyicilerine müzik ziyafeti sunacak

TRT Müzik, hafta sonunda "Akşam Sefası" ve "Cümbüşün Peşinde" programlarıyla izleyicilerine müzik dolu anlar yaşatacak.

Fatih Türkyılmaz   | 12.11.2021
TRT Müzik hafta sonu izleyicilerine müzik ziyafeti sunacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT Müzik, yeni yapımlarıyla seyirciye müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor.

23 yıldır müzikseverlerin başucu programı olmayı başaran "Akşam Sefası" ve yöresel müziğe ev sahipliği yapan "Cümbüşün Peşinde" bu hafta sonu TRT Müzik ekranlarında olacak.

TRT sanatçıları Ayşe Ekiz, Alp Aslan, Bahadır Özüşen, Seda Gökkadar ve Suat Erdil'in icralarıyla unutulmaz bestelerin ve sevilen türkülerin aslına sadık kalınarak izleyiciye sunulduğu "Akşam Sefası" programı bu akşam saat 21.00’de canlı yayınla ekranlardan evlere müzik ziyafeti sunmaya devam edecek.

Salih Korkut Peker’in sunumuyla gerçekleşen "Cümbüşün Peşinde" programının yeni bölümüne, Ege, Akdeniz ve Teke yöresi türkülerini çalıp söyleyen ozan Osman Kırca konuk olacak.

Osman Kırca ile yöresel müziğin izleyici ile buluştuğu ve yöresel halk hikayelerinin ekranlara taşındığı "Cümbüşün Peşinde" programı ise yarın saat 18.00'de ekranlara gelecek.



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