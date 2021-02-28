Euro
8.96
Dolar
7.43
BIST 100
1,471.39
Altın
1,729.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara, Tunalı Hilmi Caddesi Sultanahmet Meydanı Eski Başbakan Tansu Çiller, 28 Şubat sürecini anlattı
logo
Kültür Sanat

TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Ödüllü ve prestijli yerli ve yabancı filmler, mart ayında TRT 2 ekranlarında olacak.

Fatih Türkyılmaz   | 28.02.2021
TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

İstanbul

Kültür sanat kanalı TRT 2, mart ayı boyunca her akşam farklı bir filmi, sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, mart ayı boyunca orijinal dilinde yayınlanacak filmler şöyle:

1 Mart Pazartesi 21.00 Deep Well (Derin Kuyu)

2 Mart Salı 21.00 After the Wedding (Geçmişin Sırları)

3 Mart Çarşamba 21.00 Russian Ark (Rus Hazine Sandığı)

4 Mart Perşembe 21.00 Güvercin

5 Mart Cuma 21.30 Homeward (Eve Yolculuk)

6 Mart Cumartesi 21.30 An Officer and a Spy (Subay ve Casus)

7 Mart Pazar 21.30 Gold (Altın)

8 Mart Pazartesi 21.00 The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı)

9 Mart Salı 21.00 The Net (Ağ)

10 Mart Çarşamba 21.00 Miraciyye Saklı Miras

11 Mart Perşembe 21.00 White Fang (Beyaz Diş)

12 Mart Cuma 21.30 A Late Quartet (Son Konser)

13 Mart Cumartesi 21.30 The Man Who Killed Don Quixote (Don Kişot'u Öldüren Adam)

14 Mart Pazar 21.30 The Invisible Guest (Görünmeyen Misafir)

15 Mart Pazartesi 21.00 Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı)

16 Mart Salı 21.00 Rams (İnatçılar)

17 Mart Çarşamba 21.00 Mia Madre (Annem)

18 Mart Perşembe 20.30 İhtiyar Kurtlar

19 Mart Cuma 21.30 Days of Glory (İsimsiz Kahramanlar)

20 Mart Cumartesi 21.30 Nightcrawler (Gece Vurgunu)

21 Mart Pazar 21.30 Serpico (Serpiko)

22 Mart Pazartesi 21.00 Of Human Bondage (İnsanın Esareti)

23 Mart Salı 21.00 Summer 1993 (93 Yazı)

24 Mart Çarşamba 21.00 The Wedding Invitation (Düğün Davetiyesi)

25 Mart Perşembe 21.00 Guardian of Angels (Meleklerin Koruyucusu)

26 Mart Cuma 22.15 Kramer vs. Kramer (Kramer Kramer'e Karşı)

27 Mart Cumartesi 21.30 Kış Uykusu

28 Mart Pazar 21.30 Oblivion Verses (Unutulmuş Dizeler)

29 Mart Pazartesi 21.00 The Cow (İnek)

30 Mart Salı 21.00 It Must Be Heaven (Burası Cennet Olmalı)

31 Mart Çarşamba 21.00 The Bear (Ayı)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Parmaklarımdaki eklemlere kadar ağrı vardı'
Karlı yolları aşarak yaşlılara Kovid-19 aşısı yapıyorlar
Japon ecza firması Takeda, ABD'li Novavax'ın Kovid-19 aşısının klinik testlerine başladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına onay verdi
Çin'den tek dozluk Kovid-19 aşısına yaygın kullanım onayı

Benzer haberler

TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

TRT 2 mart ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

28 Şubat'ta yaşananları anlatan 'Tanık' belgeselinin galası yapıldı

İranlı yönetmen Abyar: Türk sineması son yıllarda çok iyi bir atılım yaptı

Yeşilçam'ın unutulmazlarından: Orçun Sonat

Yeşilçam'ın unutulmazlarından: Orçun Sonat
'İslam'ın altın çağı'nda tıp bilimine yön veren ünlü isimlerin hayatları film oluyor

'İslam'ın altın çağı'nda tıp bilimine yön veren ünlü isimlerin hayatları film oluyor
Komiser Enright'ın sesi, oyuncu Osman Gidişoğlu

Komiser Enright'ın sesi, oyuncu Osman Gidişoğlu