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Kültür

TRT 2, aralık ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

Kültür sanat kanalı TRT 2, aralık ayı boyunca her akşam farklı bir filmi sinemaseverlerin ve izleyicilerin beğenisine sunacak.

Fatih Türkyılmaz   | 30.11.2021
TRT 2, aralık ayında her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek

İstanbul

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri ekrana getirecek.

TRT 2'nin yeni yayın dönemi itibarıyla filmler saat 22.00'de izleyenlerle buluşacak.

Aralarında televizyonda ilk kez ekranlara gelecek yapımların da yer aldığı, aralık ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Aralık Son Çıkış

2 Aralık Contact (Mesaj)

3 Aralık Pandora'nın Kutusu

4 Aralık Castle Of Dreams (Şirin'in Kalesi)

5 Aralık Marshland (Bataklık)

6 Aralık Big Eyes (Büyük Gözler)

7 Aralık Ordinary Justice (Adliye)

8 Aralık Soluk

9 Aralık Gold (Altın)

10 Aralık Desierto

11 Aralık One Last Deal (Bir Anlaşma)

12 Aralık Dead Man Walking (Ölüm Yolunda)

13 Aralık Giraffada (Zürafa)

14 Aralık The Search (Arayış)

15 Aralık Nokta

16 Aralık Collateral Beauty (Gizli Güzellik)

17 Aralık The Mirror (Ayna)

18 Aralık Blind Chance (Kör Talih)

19 Aralık Frequency (Frekans)

20 Aralık The County (Kasaba)

21 Aralık The Butler (Başkanların Hizmetkarı)

22 Aralık Ben O Değilim

23 Aralık Kon-Tiki

24 Aralık Savage State (Yaban)

25 Aralık Close-Up (Yakın Plan)

26 Aralık Interstellar (Yıldızlararası)

27 Aralık Gagarine

28 Aralık Loving Vincent (Vincent'tan Sevgilerle)

29 Aralık Araf

30 Aralık Nightcrawler (Gece Vurgunu)

31 Aralık Raoul Taburin

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