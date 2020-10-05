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Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Kuyucaklı Yusuf' oyununu sahneleyecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), yeni sezonda "Kuyucaklı Yusuf" oyununu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 05.10.2020
Trabzon Devlet Tiyatrosu 'Kuyucaklı Yusuf' oyununu sahneleyecek

Trabzon

Sabahattin Ali'nin yazdığı, Erkan Akçelik'in uyarladığı oyunu Ayşe Berna Konur yönetiyor.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Mahir Elvan, Durulcan Yaman, Hazar Altıntaş, Göknur Paslı, Sıla Ömeroğlu, Songül Nadir, Aykut Güner ve Aybüke Yılmaz rol alıyor.

Dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Fulden Korkmaz, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Fatih Veli Ölmez ile koreografisini de Berkan Görgün'ün yaptığı oyunun konusu şöyle özetleniyor:

"Yatağın kenarından başlayıp odanın ortasına kadar yayılan pıhtılaşmış kan odada küçük bir gölcük oluşturmuştu. Sedirin köşesinde diz çökmüş oturuyordu. Sabit bir şekilde gözlerini ayırmadan onları izliyordu. Soruldu; sen kimsin? 'Ben Yusuf' dedi. Yusuf bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. Hayatında asıl aradığı şeyin Muazzez olmadığını biliyordu, fakat Muazzez olmadan bunu aramaya gücü olamayacağını sanıyordu. Kuyucaklı Yusuf taşra hayatının, eşraf çekişmelerinin arasındaki sevgi serüveni ve yenilmeye rağmen baş eğmeyişin hikayesidir."

Oyunun prömiyeri 8 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesinde gerçekleştirilecek.



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