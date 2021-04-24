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Kültür Sanat

Toroslardan savaşlara katılıp şehit düşenlerin künyeleri, kitapta derlendi

Adana'nın Feke, Kozan, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinden 1911-1974 yıllarında savaşlara katılıp şehit düşenlerin künyeleri, yazar Levent Ertekin tarafından hazırlanan, "Torosların Kınalı Kuzuları" adlı kitapta bir araya getirildi.

Yusuf Şahbaz   | 24.04.2021
Toroslardan savaşlara katılıp şehit düşenlerin künyeleri, kitapta derlendi

İzmir

Kitap Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneğinin desteğiyle hazırlandı.

Dernek Başkanı Bilal Saygılı, "Ey cihangir Asya ordularının kahraman evlatları ve torunları" başlığıyla yazdığı önsözde, "Dernek olarak bizler aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmak ve onlara olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek adına bu eseri Torosların kınalı kuzularının torunlarına o coğrafyanın yetiştirdiği bir ailenin evladı olarak armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yazar Ertekin ise kitabın kaleme alınmasında nirengi noktasının tarihsel sorumluluk ve vebal olduğunu belirtirken, kitapta yer alan bilgilerin resmi kayıtlardan alındığını aktardı.

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