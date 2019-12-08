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Kültür Sanat

'The Favourite' Avrupa Film Ödülleri'ne damgasını vurdu

32'nci Avrupa Film Ödülleri'nde "En iyi film" seçilen "The Favourite", 7 dalda daha ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Erbil Başay   | 08.12.2019
'The Favourite' Avrupa Film Ödülleri'ne damgasını vurdu

Berlin

"32'nci Avrupa Film Ödülleri"nde "en iyi film" ödülüne, Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un "The Favourite" adlı filmi layık görüldü.

Avrupa Film Akademisi tarafından 32'ncisi düzenlenen Avrupa Film Ödülleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Yorgos Lanthimos

Törende "en iyi film" ödülüne layık görülen yönetmen Lanthimos'un "The Favourite" filmi, 7 ödül daha aldı.

Yorgos Lanthimos'a "en iyi yönetmen" ödülü verilirken, en iyi komedi filmi" de "The Favourite" seçildi.

"En iyi kadın oyuncu" ödülüne ise "The Favorite" filmindeki rolüyle İngiliz oyuncu Olivia Colman layık görüldü.

"The Favourite" ayrıca "en iyi kamera", "en iyi kurgu", "en iyi kostüm tasarımı" ve "en iyi saç ve makyaj" dallarında da ödül aldı.

En iyi oyuncu Antonio Banderas seçildi

"En iyi erkek oyuncu" ödülünü "Pain and Glory" filmindeki rolüyle İspanyol aktör Antonio Banderas elde ederken, "en iyi senaryo" dalındaki ödül "Portrait of a Lady on fire" filminin senaristi Celine Sciamma'ya, "en iyi belgesel" dalındaki ödül de Waad al-Kateab ve Edward Watts'in yönettiği "For Sama" filmine verildi.

Antonio Banderas

Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscarları" olarak kabul ediliyor.

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'The Favourite' Avrupa Film Ödülleri'ne damgasını vurdu