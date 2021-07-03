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Kültür

Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 600 yıllık Güzelköy Camisi ibadete açılacak

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Cami ile yanındaki çeşme, hamam, misafirhane ve mezarlıklar da elden geçirildi. Restorasyon ve etrafındaki düzenlemeyle caminin çok önemli bir uğrak yer olacağını düşünüyoruz." dedi.

Mesut Karaduman   | 03.07.2021
Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan 600 yıllık Güzelköy Camisi ibadete açılacak

Tekirdağ

Tekirdağ'da 14. yüzyılda yaptırılan ve restorasyonu Büyükşehir Belediyesince tamamlanan Osmanlı yapısı Güzelköy Camisi'nin ibadete açılması için gün sayılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının "Miras Atölyesi II Projesi" kapsamında restorasyonuna 2019'da başlanan cami için 2 milyon 400 bin lira harcandı.

Şarköy ilçesinin Güzelköy Mahallesi'nde bulunan ve restorasyonu tamamlanan cami 9 Temmuz'da cuma namazıyla ibadete açılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine, Tekirdağ'da Osmanlı medeniyetinin tüm izlerini görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Miras Atölyesi proje çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Albayrak, "Şehrimizin kültürel mirasını en çok yansıtan yapılardan Güzelköy Camisi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Belediyemiz bundan sonra da tarihine sahip çıkmaya, tarihi ve kültürel değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir." dedi.

Albayrak, Güzelköy Camisi'nin ilk inşa tarihiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmadığına işaret ederek, "Ancak ilk döneminin 14. yüzyıla yani Trakya'nın fetih dönemine dayandığı düşünülmektedir. Bölgede farklı dönemlerde gerçekleşen depremlerde cami yapısının tamamına yakınının yok olduğu, 1912 depreminden sonra köylüler tarafından yeniden inşa edildiği bilinmektedir." diye konuştu.

"Osmanlı ve Rum kültürünü bir arada görebilirsiniz"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Güzelköy'ün Osmanlı'nın Balkanlar'da yaptığı ilk cami kabul edilebileceğini dile getirdi.

Güzelköy Camisi'nin, Osmanlı'nın Rumeli'yi fethettiği ilk yılların çok önemli eserleri arasında yer aldığını vurgulayan Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Tekirdağ 1357 yılında fethedildikten sonra Edirne'ye doğru fetih hızlanmıştır. Güzelköy Camisi'nin kesin tarihi belli olmamakla birlikte 1400'lü yılların başında yaptırıldığı tahmin ediliyor. 1700'lü yıllarda büyük bir restorasyon gördü. Son olarak da Büyükşehir Belediyesinin restorasyonu tamamlandı ve gelecek hafta ibadete açılacak. Cami ile yanındaki çeşme, hamam, misafirhane ve mezarlıklar da elden geçirildi."

Hacıoğlu, Güzelköy'ün kendine has özellikleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Fetih ile Anadolu'dan gelen Türklerin yerleştirildiği bir yer. Güzelköy'e gelenler Rum kültürünün yansıdığı evler ile Osmanlı kültürünün yansıdığı evleri görme şansına sahip oluyor. Restorasyon ve etrafındaki düzenlemeyle caminin çok önemli bir uğrak yer olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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