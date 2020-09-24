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Kültür Sanat

Srebrenitsa soykırımını anlatan 'Nereye Gidiyorsun, Aida?' Bosna Hersek'in Oscar adayı oldu

Bosna Hersekli yönetmen ve senarist Zbanic'in Srebrenitsa'daki soykırımı konu alan ve TRT ortak yapımı olan "Nereye Gidiyorsun, Aida?" filmi Bosna Hersek'in Oscar adayı seçildi.

Lejla Biogradlija   | 24.09.2020
Srebrenitsa soykırımını anlatan 'Nereye Gidiyorsun, Aida?' Bosna Hersek'in Oscar adayı oldu

Saraybosna

Bosna Hersekli yönetmen ve senarist Jasmila Zbanic'in Srebrenitsa'daki soykırımı konu alan "Nereye Gidiyorsun, Aida?" (Quo Vadis, Aida?) filmi Bosna Hersek'in Oscar adayı seçildi.

Bosna Hersek Film Çalışanları Birliğinden yapılan açıklamada, TRT ortak yapımı olan ve daha önce Venedik ile Toronto Film Festivallerinde gösterilen filmin 93. Oscar Ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" dalında Bosna Hersek'in adayı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını mercek altına alan filmin, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de yarışacağı ve yakın zamanda Bosna Hersek'te seyirciyle buluşacağı belirtildi.

"Nereye Gidiyorsun Aida?"

Bosna Hersek, Türkiye, Avusturya, Romanya, Hollanda, Almanya, Polonya, Fransa ve Norveç ortak yapımı olan film, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını konu alıyor.

Filmin hikayesi, Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde Sırp askerleri tarafından kadınlar ve çocuklar dahil binlerce Bosnalının öldürüldüğü soykırım günlerinde Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir üste geçiyor.

Başkent Saraybosna doğumlu Zbanic, filmlerinde genellikle Bosna Savaşı'nın o günlerin tanıkları üzerindeki izlerini, özellikle de kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisini güçlü bir sinematik dille anlatıyor.

Zbanic, ilk filmi "Grbavica" (Esma'nın Sırrı) ile 2006'daki 56. Berlin Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü", "Barış Film Ödülü" ve "Ekümenik Jüri Ödülü" kazanmıştı.

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