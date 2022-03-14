Dolar
14.75
Euro
16.18
Altın
1,962.18
ETH/USDT
2,592.80
BTC/USDT
39,002.00
BIST 100
2,088.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti

Elazığ'da 17 yıldır mesleğini sürdüren, evinin alt katında tablolar hazırlayan ahşap oyma ustası Fatih Bakır, "36 padişahın resmini işledim. Fotoğrafları önce ahşaba çizip, ahşabı oydum, sonra varaklayıp görselleri ortaya çıkardım." dedi.

Suat Öztürk   | 14.03.2022
Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti

Elazığ

Elazığ'da yaşayan 36 yaşındaki Fatih Bakır, ahşap oyma sanatını varak ile birleştirerek Osmanlı padişahlarının tablosunu hazırladı.

Babasından etkilenerek daha çok Osmanlı döneminde kullanılan varak sanatına yönelen Bakır, zaman içinde kendisine özgü bir tarz geliştirdi.

17 yıldır oyma sanatı ile ilgilenen ve bugüne kadar çok sayıda ahşap tablolar hazırlayan Bakır, 4 yıldır da atölyeye dönüştürdüğü evinin alt katında çalışmalarını yürütüyor.

Mesleğini tutkuyla yapan ahşap oyma ustası Bakır, son olarak 36 Osmanlı padişahının resmini varak sanatını da kullanarak ahşaba işledi.

Bakır, sipariş üzerine hazırladığı tabloları yurdun farklı bölgeleri ile yurt dışına gönderiyor.

"Elimden geldiği kadar duruşunu, ifadesini yansıtmaya çalışıyorum"

Bakır, AA muhabirine, Katar başta olmak üzere birçok ülkeye sipariş usulü yaptığı eserleri gönderdiğini aktardı.

Bakır, "Osmanlı'da hüküm sürmüş 36 padişahın resimlerini işledim. Bunu yaparken kendime özel bir tarz ile işledim. Fotoğrafları önce ahşaba çizip, ahşabı oydum, sonra varaklayıp görselleri ortaya çıkardım. Bu farklı bir teknik." dedi.

Padişahları resmederken döneminde gerçekleştirdiği icraatları da dinleyerek, tabloları hazırladığını dile getiren Bakır, "Elimden geldiği kadar duruşunu, ifadesini yansıtmaya çalışıyorum. Padişahlarımızın her birinin kendine has özelliği var. Hattat, şair, yabancı dil konunda uzman... Bu beni çok etkiledi. Nerede doğmuş, hangi devirde padişahlık yapmış, ıslahatları ve o dönemle ilgili gelişmeleri de takip ederek resmetmeye çalıştım." diye konuştu.

"Çocuklarımızın tarihi öğrenerek büyümesi gerektiğini düşünüyorum"

Bakır, bu çalışmaları yaparken büyük haz aldığını kaydederek "Biraz gölge biraz leke çalışma tekniği kulandım. Daha sonra oyup varaklayarak resmetmeye çalıştım. 36 padişahın birlikte çalışılması güzel oldu. Bu çalışmam 2 ay sürdü." ifadelerini kullandı.

Bakır, daha çok tarihi kişiler ve objelerin ilgisini çektiğine değinerek, "Tarihi seviyorum. Altın varak Osmanlı'da kullanılan bir sanattı. Bunlar bizim atalarımız ve tarihimiz. Çocuklarımızın tarihi öğrenerek büyümesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu ve aşı kartı uygulaması kaldırıldı
Çin'de 17,5 milyon nüfuslu Şıncın kenti Kovid-19 vakaları nedeniyle karantinaya alındı
Güney Kore'de günlük Kovid-19 vakaları iki gündür 350 binin üzerinde
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti

Osmanlı padişahlarını varak sanatıyla ahşaba resmetti

Elazığ Hazar Gölü doğal güzelliğiyle yılın on iki ayı ziyaretçilerini ağırlıyor

Elazığ'da 'Güneydoğu Kariyer Fuarı' açıldı

Sivrice'de deprem konutlarının bir ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor

Sivrice'de deprem konutlarının bir ay içinde teslim edilmesi hedefleniyor
Elazığ'da kuşlar için 'dubleks evler' yerleştiriliyor

Elazığ'da kuşlar için 'dubleks evler' yerleştiriliyor
Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor

Jandarma kış aylarının çetin geçtiği dağlarda yaban hayvanlarını aç bırakmıyor