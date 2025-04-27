Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı
Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.
Elazığ
A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 27, 2025
• Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi
• İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri… pic.twitter.com/tKw6gXIGSS
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.
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