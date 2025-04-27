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Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

İsmail Şen, Suat Öztürk  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Elazığ

A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.


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