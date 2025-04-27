Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında
Aydın'ın Efeler Belediyesi sınırları içerisinde, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kişi yaralandı.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 1784 Sokak'ta E.Ö. (17), yürüdüğü sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.
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Kaçarken kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpan genç yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın’da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) April 27, 2025
Kaçarken kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpması sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi https://t.co/vY7w9XkcYt pic.twitter.com/awTIPscMSY
Ekipler tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin kovaladığı E.Ö'nün kaçarken yere düşmesi ve kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpması yer alıyor.
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