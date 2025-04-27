Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,799.30
BTC/USDT
94,076.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında

Aydın'ın Efeler Belediyesi sınırları içerisinde, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken düşen kişi yaralandı.

Enes Uzun  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında

Aydın

Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi 1784 Sokak'ta E.Ö. (17), yürüdüğü sırada sahipsiz köpekler tarafından kovalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kaçarken kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpan genç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde köpeklerin kovaladığı E.Ö'nün kaçarken yere düşmesi ve kafasını park halindeki otomobilin ön kısmına çarpması yer alıyor.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı'dan, Konya'daki işletmede belirlenen uygunsuzluklara yönelik paylaşım
Bakan Ersoy'dan, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin paylaşım
Osmaniye'de lokanta çalışanı, boğazına yemek kaçan müşteriyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında
Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı

Benzer haberler

Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında

Aydın'da bir kişinin sahipsiz köpeklerden kaçarken düşerek yaralanması güvenlik kamerasında

Eskişehir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı

Mahra'nın babasından "belediyeler sahipsiz köpekleri bir an önce toplasın" çağrısı

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

Hatay'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
Kırıkkale'de sahipsiz köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Kırıkkale'de sahipsiz köpeklerden kaçarken istinat duvarından düşen üniversite öğrencisi yaralandı
Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerden kaçtığı sırada otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet