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Kültür Sanat

'Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi' Kültür ve Turizm Bakanlığının 'prestij müzesi' olacak

Çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu, arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'in hatırasının yaşatıldığı Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "prestij müzesi" olarak düzenlenmesine karar verildi.

Şengül Azbay   | 08.04.2021
'Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi' Kültür ve Turizm Bakanlığının 'prestij müzesi' olacak

Kocaeli

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde bulunan müze ev, "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı dünyaca ünlü tablonun sahibi Osman Hamdi Bey'in yaşamına ışık tutuyor.

Müze ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında 2006'de yapılan protokolle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis edilerek, teşhir-tanzim ve çevre düzenlemesinin ardından galeri müze özelliği verilerek yeniden faaliyete geçti.

Daha sonra Osman Hamdi Bey Evi, 10 yıl süreyle müze olarak kullanılmak şartıyla Gebze Belediye Başkanlığına tahsis edildi.

Son yapılan değişiklikle Osman Hamdi Bey Müzesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilerek, Kocaeli Müze Müdürlüğüne bağlı birim olarak işlevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ise Osman Hamdi Bey Evi'nin "prestij müzesi" olarak hazırlanmasına karar verdi.

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Osman Hamdi Bey tarafından Eskihisar'da resimhanesi, kayıkhanesi ve müştemilatıyla planlarını kendisinin çizdiği iki katlı yapı olarak 1884 yılında inşa edildi.

Osman Hamdi Bey'in 26 yıl boyunca yaz aylarını geçirdiği ve en güzel tablolarını yaptığı bu köşk, 1. Dünya Savaşı'nda karargah komutanlığına tahsis edildi.

İsmet İnönü İstiklal Savaşı'na giderken birkaç gün burada kaldı, 1933'te köşkü ziyaret etti. 1945'te resimhanenin ahşap olan üst katı yandı, koru ve binalar 1966'da tescil edildi, onarımdan sonra 1987'de Osman Hamdi Bey Müzesi olarak ziyarete açıldı.

Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi'nin en önemli özelliklerinden biri, giriş katında bulunan ahşap kapıların tablalarına kendisinin yaptığı çiçek motifleridir.

Müze Müdürlüğü, bu kapıları, binanın restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanıncaya kadar koruma altına aldı.

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