Dolar
13.53
Euro
15.47
Altın
1,818.05
ETH/USDT
3,305.00
BTC/USDT
43,089.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Teknik sorumlusu Karaveli ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Bulut açıklamalarda bulundu
logo
Kültür

Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

ABD'nin Teksas eyaleti Dallas kentindeki bir açık artırmada, Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfalık sanat eseri 3,36 milyon dolara alıcı buldu.

İslam Doğru   | 14.01.2022
Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

New York

Heritage açık artırma salonundaki müzayedede, Örümcek Adam çizgi romanının 1984 baskısının 25'inci sayfası 3,36 milyon dolara satıldı.

330 bin dolardan açılan açık artırmada çizgi romanın sayfasına verilen fiyat ilk günde 3 milyon doları geçerek sahibini buldu.

Aynı gün Süperman çizgi romanının eski sayılarından biri de 3,18 milyon dolara satıldığı belirtildi.

Her iki çizgi romanın alıcısının kimliği açıklanmazken, bir ABD çizgi romanının iç sayfası için önceki rekorun, 657 bin 250 dolara satılan 1974 tarihli "The Incredible Hulk" sayısına ait olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığı, güncel karantina ve izolasyon uygulamalarına ilişkin rehber yayımladı
ABD'de 24 eyaletteki hastaneler, Kovid-19 nedeniyle yüzde 80 doluluk oranını geçti
Türkiye'de 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi
'Sağlık ordusu' karlı yolları aşarak Kovid-19 aşısı yapıyor
Filistin'de Omicron varyantı görülenlerin sayısı 699'a yükseldi

Benzer haberler

Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı