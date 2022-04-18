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Kültür

Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları TRT Çocuk'ta izleyiciyle buluşacak

Kişisel gelişim, doğa ve hayvan sevgisi ile çevre koruma gibi konulardaki içerikleriyle çocukların ilgisini çeken çizgi filmin yeni bölümleri, 23 Nisan'dan itibaren TRT Çocuk ve YouTube kanalında eş zamanlı yayınlanacak.

Ahmet Esad Şani   | 18.04.2022
Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları TRT Çocuk'ta izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Niloya ve arkadaşlarının yeni maceraları, 23 Nisan'dan itibaren her gün yeni bölümleriyle TRT Çocuk ekranlarında olacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, her bölümünde çocuklara yeni bilgiler öğreten, öğretirken de eğiten Türkiye'nin sevilen çizgi film kahramanı Niloya'nın yeni serüvenleri minik izleyicilerle buluşacak.

Sürükleyici hikayeleri beğeniyle takip edilen, miniklerin olduğu kadar ailelerinin de tercihi olan çizgi kahraman ve arkadaşları, mutluluk dünyasının kapılarını yeni bölümleri ile açacak.

Kişisel gelişim, doğa ve hayvan sevgisi ile çevre koruma gibi konularda eğitici ve öğretici mesaj içerikleriyle dikkati çeken Niloya, 23 Nisan'dan itibaren her gün TRT Çocuk ve YouTube kanalında eş zamanlı yayınlanacak.

Senaryosu psikologlar ve pedagoglarla birlikte hazırlanan yerli çizgi film, çocukların psikolojik gelişimini ve hayal dünyasını olumlu yönde etkilerken, ailelerin de takdirini topluyor.

Yeni sezonda Niloya, kurbağalarla oyunlarını, ısınma taktiklerini, arama kurtarma ekibi çalışmalarını, hayvan dostlarıyla eğlencelerini, ayna karşısındaki şaşkınlıklarını ve sıfır atık projesinin eğlenceli hallerini arkadaşlarıyla paylaşacak.

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