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Kültür

Kültürünü yaşatmak için yaptığı neylerle gönüllü kurs veriyor

Elazığ'da yaşayan neyzen ve ney ustası Hüseyin Bilal Özen, bu kültürü yaşatmak ve gelişimine katkı sunmak için evinin bodrumunda oluşturduğu atölyesinde yaptığı müzik aletlerini ücretsiz dağıtarak gönüllü kurs veriyor.

İsmail Şen   | 25.09.2021
Kültürünü yaşatmak için yaptığı neylerle gönüllü kurs veriyor Fotoğraf: İsmail Şen/AA

Elazığ

Elazığ'da yaşayan neyzen ve ney ustası Hüseyin Bilal Özen, bu kültürü yaşatmak ve gelişimine katkı sunmak için evinin bodrumundaki atölyesinde yaptığı enstrümanları ücretsiz dağıtarak gönüllü ney eğitimi veriyor.

Sesinden etkilenerek yaklaşık 34 yıldır ney üfleyen Özen, bugüne kadar çeşitli vesilelerle katıldığı etkinlik ve programlarda bu çalgıyla tasavvuf müziğinden ezgiler icra ediyor.

Bu enstrümanı üflemenin insanların manevi ve ahlaki gelişimine katkı sunduğuna ve ruhu dinlendirdiğine inanan Özen, evinin bodrumunda oluşturduğu atölyede, büyük emeklerle Hatay ve Antalya yöresinden getirttiği kamışlardan ney yapıyor.

Yaptığı neyleri isteyen herkese ücretsiz dağıtan Özen gönüllü kurs veriyor.

Özen, AA muhabirine, tasavvuf musikisi programında sesinden etkilenerek 16 yaşında bu çalgıyı üflemeye karar verdiğini söyledi.

Programın ardından sanatçıdan kendisine bu enstrümanı üflemeyi öğretmesini istediğini aktaran Özen, neyzenin bu konudaki arzusunu görerek ney hediye ettiğini anımsattı.

"O üflediği neyin sesi bende manevi bir atmosfer, manevi bir hava oluşturmuştu. Farklı hocalardan ders aldım. Kendimi ilerlettikten sonra çeşitli programlarda, derneklerin etkinliklerinde, toplantılarda bu çalgıyı üflemeye devam ettim." diyen Özen, bu şekilde zamanla kendini daha da geliştirdiğini söyledi.

"Bu kültür devam etsin, nesilden nesle aktarılsın istiyorum"

Tasavvuf musikisinin en önemli enstrümanlarından biri olan neyin sesinin insana huzur verdiğini ve insanın içindeki güzel duyguları uyandırdığını anlatan Özen, genç yaşlarda üflediği neyle tasavvuf musikisinin ahlaki ve manevi gelişimine büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Mevlana'nın "Ney insân-ı kamildir" deyiminden yola çıkarak insanlara bu enstrümanı ve tasavvuf müziğini sevdirmek için kamıştan neyler yaptığını ve isteyenlere ücretsiz dağıttığını belirten Özen ayrıca gönüllü kurs verdiğini aktardı.

Hüseyin Bilal Özen şöyle devam etti:

"Bu enstrümanın o manevi atmosferini diğer insanlara yaşatmak, neyzen olmanın verdiği terbiyeyi diğer insanlara aktarabilmek adına özellikle mahallemizdeki gençlere bu kültürü aktarmak istedim. Türk müziğine ilgi duyanlara ayrıca dersler veriyorum. İmkanı olmayanlara ücretsiz bir şekilde bu çalgıları veriyoruz ki üflesinler. Bu kültür gelişsin, devam etsin, nesilden nesle aktarılsın istiyorum."

Ney yapımı

Özen, yaklaşık 20 yıldır kurs verdiğini, bugüne kadar 200'ü aşkın kişiye ney üflemeyi öğrettiğini söyledi.

Yapımının ustalık gerektirdiği kadar meşakkatli bir iş olduğunu ancak içindeki ney aşkıyla bu enstrümanı insanlar için severek ve isteyerek yaptığını dile getiren Özen, "Yapımı için kamışı ham bir şekilde ölçüye göre kesiyoruz. Ardından boğum çapaklarını temizleyip içini açtıktan sonra en az 3-4 yağda bekletiyoruz. Ne kadar bekletirsek kamışın bakımı o kadar güzel oluyor, sesi sonra daha erken açılıyor ve akordu da ona göre temiz çıkıyor. Yağdan çıkardığımız kamışı süzmeye ve kurumaya bırakıyoruz. Yağı çekildikten sonra birim ölçüye göre deliklerini açıyoruz. Parazvaneleri ve en son başparesini takıyoruz. İkinci yağlamayı yaptıktan sonra neyimiz üflemeye hazır hale geliyor." dedi.

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