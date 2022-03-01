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Kültür

'Kolektif Yansıma' Kızlar Manastırı'nda sanatseverlerle buluştu

İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın hazırladığı "Kolektif Yansıma" adlı sergi, Kızlar Manastırı'nda açıldı.

Gazi Nogay   | 01.03.2022
'Kolektif Yansıma' Kızlar Manastırı'nda sanatseverlerle buluştu

Trabzon

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki "Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergi, Kızlar Manastırı'nın farklı noktalarına yerleştirilen ve aynalardan yapılmış 3 ayrı eserden oluşuyor.

İnsani değerlere ve kadının toplumdaki önemine mekana özgü üretilen yapıtlarla dikkat çekmeyi hedefleyen proje kapsamındaki sergi, 11 Mart'a kadar gezilebilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sergiyi ziyaret ederek, eserler ve projeyle ilgili sanatçı Shirin Abedinirad, küratör Ayça Okay ve projenin fikir sahibi Beril Başaran'dan bilgi aldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Zorluoğlu, her zaman sanatı ve sanatçıyı desteklediklerini ve kültürel faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Trabzon'un birçok farklı medeniyete ev sahipliği yaptığını, günümüze kadar farklı kültür ve inançların bir arada, huzur içerisinde yaşadığı ve varlığını devam ettirdiği kadim bir şehir olduğunu ifade eden Zorluoğlu, hem Trabzon'da hem de Kızlar Manastırı'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yaptıkları için memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Zorluoğlu, projede emeği geçenleri tebrik etti.

Sanatçı Abedinirad da eserlerinde kadınları cesaretlendirmeye ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu anlatmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle erkek egemen toplumlarda, üretken, gökyüzü gibi aydınlık kadınlara umutsuzluğa kapıldıklarında gökyüzüne bakmaları ve yaptıklarını yapmaya devam etmeleri için bir mesaj veriyorum. Bence burada önemli olan cesaret. Çünkü kadınlar saf enerjilerini, saf benliklerini, potansiyellerini ortaya çıkartabilirlerse güçlenerek yollarına devam edebilirler. Bu yüzden bu projeye dahil olmak ve kadınların ürettiği ve yaşadığı tarihi bir manastırda çalışmayı çok heyecan verici buluyorum. Yapım uygulamam manastır ile mükemmel bir şekilde eşleşti. Çünkü mekan da yıllar süren tadilattan sonra saf bir güzelliğe sahip."

Projenin fikir sahibi Başaran ise tıpkı manastırın kuruluş amacı gibi bu projenin de kadınları güçlendirmek hazırlandığını kaydetti.

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