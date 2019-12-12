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Kültür Sanat

Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı

Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 91. yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki mezarı başında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından anıldı.

Nezir Aliyev   | 12.12.2019
Kırgız yazar Aytmatov doğumunun 91. yılında anıldı Fotoğraf: Nezir Aliyev/AA

Bişkek

Ata Beyit Mezarlığı'ndaki Türk dünyasının ortak değeri Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrine çelenk bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim'i okundu. 

Aytmatov'un eşi Mariya Aytmatova, AA muhabirine, "91 yıl önce büyük insan dünyaya geldi. Yazdığı eserleriyle halkını ve ülkesini dünyaya tanıttı. Bizim insanlarımız, onun yeteneği ve eserlerinden ilham almaya devam etmeli, onun nasihatlerini yerine getirmeli, dürüst olmalı ve vatanına hizmet etmeli." ifadelerini kullandı.

Talas eyaletinin Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de dünyaya gelen Aytmatov, Mayıs 2008'de bir Rus televizyon kanalının belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanmış, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran'da vefat etmişti.

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