Dünyadan 23 Nisan Kutlamaları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyanın dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.
Ankara
Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı birçok ülkede büyük bir coşkuyla kutlanıyor.
Kırgızistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Bişkek Atatürk Parkı'nda Mustafa Kemal Atatürk Anıtı önünde resmi tören düzenledi.
Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumların yetkilileri ve temsilcileri, üniversite camiası, öğretmenler, iş insanları, Ahıska Türkleri ve Türk vatandaşları katıldı.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, burada yaptığı konuşmada, törene katılanların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Doğan, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü gururla ve heyecanla kutluyoruz." dedi.
Aziz Türk milletinin her yaştaki ferdiyle zafere ve Cumhuriyet'in kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele ettiğini belirten Doğan, şunları kaydetti:
"Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir ilkesi, meclisin kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisi, birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur."
Doğan, 23 Nisan'ın, Türk milletinin iradesi dışında hiçbir güç ve yönetimin vesayetini tanımayacağını ve tam bağımsızlık yolunda kararlılığın ilanı olduğunu belirtti.
Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık destanı yazan aziz milletinin her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edindiğini vurgulayan Doğan, "En büyük arzumuz çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmek ve bırakmaktır." diye konuştu.
Doğan, millet olarak çocukları dünyada en kıymetli varlık olarak gördüklerini ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türk milletinin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürü olduğunun altını çizdi.
"İstiklal harbimizin başkomutanı, TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadesini kullanan Doğan, tüm çocukların bu istisna bayramını kutladı.
Kutlama, Bişkek İlkokulu'nda devam etti
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 104. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bişkek Türk İlkokulu'nda kutlama programı düzenlendi.
Okul önünde kurulan sahne Kırgızistan ve Türkiye bayraklarıyla, okul pencereleri de 23 Nisan yazı ve süslemeleriyle donatılırken, okul binasının ön ve yan cephesine Atatürk'ün dev posterleri asıldı.
Saygı duruşu ve milli marşın okunmasıyla başlayan programda Büyükelçi Doğan, Bişkek Türk Okulu Müdürü Galip Yavuzarslan, günün anlam ve önemini vurgulayan birer konuşma yaptı.
İlkokul öğrencilerinin halk oyunları, modern oyunları, çeşitli dans ve sahne gösterileri beğeni topladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tüm kentlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor.
Kutlamalar kapsamında, başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve diğer kurum, kuruluş, siyasi parti, dernek yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenklerin konulması ile başlayan tören İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla devam etti.
Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ulusal egemenliğin önemine işaret ederek, "Egemenlik, kendi kimliğimizle, değerlerimizle, milli ve manevi duygularımızla bu topraklarda varlığımızı sürdürmemizin yegane teminatıdır." diye konuştu.
Çocukların bayramlarını kutlayan Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 104 yıl önce, bütün dünya çocuklarına armağan ettiği bayramının önemli olduğuna dikkati çekti.
Tatar, her alanda olduğu gibi egemenlik konusunda da KKTC'ye destek veren Türkiye'ye teşekkür etti.
KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke kentlerinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla törenler düzenlendi.
Girne kentinde törenlerin ardından başlayacak çocuk şenliği etkinliğinin akşam 18'e kadar devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, KKTC'nin Girne ve Gazimağusa limanlarına demirleyen Türk savaş gemileri bugün 10:00 -17:00 saatlerinde halkın ziyaretine açılacak.
Beyarmudu Belediyesinin bayram nedeniyle düzenlediği çocuk şenliği, kortej yürüyüşü ile başlayacak, Türkmenköy Futbol Sahası'nda halk oyunları ve diğer gösteriler ile devam edecek.
Kazakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.
Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Büyükelçilik mensupları ile Türk kurum ve kuruluşların temsilcilerinin çocukları ve Astana'daki çocuk yuvasından çok sayıda yetim katıldı.
Etkinlikte renkli kostümleriyle yer alan animatörler çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da çocukları makam odasında ağırlayarak koltuğunu küçük misafirlerine devretti.
Kapucu, hediyelerini çocuklara tek tek takdim etti.
Etkinlikte çocuklara kendileri için özel hazırlanan 23 Nisan pastası ile diğer ikramlar sunuldu.
Büyükelçi Kapucu, yaptığı açıklamada, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 104. yıl dönümü ile aynı zamanda çocuk bayramını da kutladıklarını belirtti.
Kapucu, gün dolayısıyla büyükelçilikte çocukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Geçen sene olduğu gibi bu yıl da toplumdan geri kalmış çocukları büyükelçiliğe davet ettik. Yetimhaneden Kazak kardeşlerimizin çocukları, desteğe ihtiyacı olan çocukları personelimizin çocuklarıyla birlikte kaynaştırdık. Birlikte burada ağırladık. Birkaç saatliğine de olsa birlikte çok eğlenceli bir zaman geçirdik." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.