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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i vatandaşlar ziyaret ediyor
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Bakanlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan bakanlar, çocukların bayramını kutladı.

Fatma Sevinç Çetin, Muhammed Nuri Erdoğan  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Bakanlardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Yüzyılı'nın teminatı, geleceğimizin ve güçlü yarınlarımızın sahibi evlatlarımız için her alanda gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Her şey onların bir tatlı gülümsemesi, mutluluğu için. İstiklalimizin kalbi Gazi Meclisimizin 104. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'nin ilk ulusal bayramı olması sebebiyle de büyük anlamlar taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104. yılını kutladı.

Tek günde iki kutlamanın, hem çocuklara duyulan sevginin hem de milli iradenin köklerine ve Cumhuriyet'in yarınlarına duyulan inancın ifadesi olduğu vurgulayan Koca, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize bugünleri hazırlayan kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gazi Meclisimizin açılışının 104. yıl dönümünü ve yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise 104 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla açılan TBMM'nin bir ulusun kaderini değiştirdiğini, Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde İstiklal Savaşı'nı yöneten Gazi Meclisin, mazlum milletlere örnek ve ışık olduğunu vurguladı.

Yerlikaya, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir' diyerek bu kutlu günü dünya çocuklarına armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe umutla bakıyoruz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şanlı tarihin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, milli iradenin tecelligahı olduğunu belirtti.

Geleceğin teminatı evlatların istiklale daima sahip çıkacağını dile getiren Tunç, "Gazi Meclisimiz ilelebet millet egemenliğinin ve demokrasinin merkezi olmaya devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümü ve tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından, 23 Nisan'ın herkesin bayramı olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yarınlarımıza olan inancımızı her daim taze tutan bir 23 Nisan'da daha çocuklarımızın neşesiyle coşuyor, geleceğe umutla bakıyoruz. Milli irademizin sembolü olan meclisimizin temsil ettiği tarihin ve değerlerin bilincinde olan çocuklarımız yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

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