Kerkük'teki köy kütüphanesinde Türkçe kitaplar gençlerle buluşuyor
Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tazehurmatu köy kütüphanesinde Arapça kitapların yanı sıra Türkçe kitaplar gençlerle buluşuyor.
Kerkük
Kerkük'ün 10 kilometre güneyinde bulunan Tazehurmatu nahiyesinde inşa edilen kütüphaneden nahiyedeki binlerce genç ve kitapsever yararlanıyor.
Gençlerin kitap okumaya teşvik edilmesi için kütüphane binasının bahçesinde onlarca masa kurularak açık havada kitap okuma olanağı da sağlanıyor.
Tazehurmatu nahiyesinin ilk ve tek kütüphanesi olan Fatıma el-Zehra Kütüphanesi'ne gelen gençler, burada bulunan Türkçe kitaplara büyük ilgi gösteriyor.
Fatıma el-Zehra Kütüphanesi Sorumlusu Ali Kazım, AA muhabirine yaptığı açıklamada,"Kütüphaneyi yaklaşık bir yıl önce birkaç arkadaşla kurduk. Kurulmasında büyük ölçüde halk ve bazı kurumlar bize kitap ve maddi destek sağladı." dedi.
Amaçlarının, zamanının çoğunu sosyal medyayı takip etmekle tüketen gençleri kitap okumaya teşvik etmek olduğunu ifade eden Kazım, özellikle yaz tatilinde gençlere kitap okuma alışkanlığını yeniden kazandırmayı planladıklarını dile getirdi.
Kazım, "Kütüphanede Arapçanın yanında Türkçe 5 bin kitap bulunuyor. Gençlerin özellikle Türkçe kitaplara ilgisi büyük." diye konuştu.
Okuyan bir neslin yetişmesi için çaba harcadıklarını aktaran Kazım, "Kütüphane daha çok ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tarafından tercih ediliyor. Kütüphane, öğrencilerin yanında araştırmacılara da katkı sağlıyor. Bu yönüyle büyük beğeni topluyor." ifadelerini kullandı.
"Burayı kültür merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz"
"Kütüphane gençlere yetersiz kalıyor. Burayı bir kültür merkezine dönüştürmeyi planlıyoruz." diyen Kazım, bunun için gereken resmi başvuruları yaptıklarını söyledi.
Kazım, gençlerin spor, tiyatro, müzik ve her türlü etkinliğe ihtiyacı olduğunu ve bunların bir kültür merkezinde gerçekleşeceğini ifade etti.
Kütüphanenin kurucularından Nihat Ali Nasrat, üniversite son sınıf öğrenciliği döneminde bu kütüphanede derslerine çalıştığını ve bu ortamdan oldukça faydalandığını anlattı.
Kütüphanede hafta içi iki kez çeşitli alanlarda paneller düzenlendiği bilgisini veren Nasarat, tüm kesimlerin bu ortamdan faydalandığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.