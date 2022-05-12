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Kültür

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Harıbülbül" folklor festivali yapıldı

Ruslan Rehimov   | 12.05.2022
Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Harıbülbül" folklor festivali yapıldı

Bakü

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, 5. Uluslararası Harıbülbül Folklor Festivali düzenlendi.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, Azerbaycan'ın kültür ve sanat camiasından seçkin isimler katıldı.

Haydar Aliyev Fonu ve Azerbaycan Kültür Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği festivalin açılış konserinde, dünyanın çeşitli bölgelerinden müzik ve dans grupları sahne aldı.

Festivalde, Türkiye'den Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu Van yöresine ait halk dansı icra etti.

Yağmurlu havaya rağmen sanatçıların performansı ilgiyle izlendi ve ayakta alkışlandı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti. Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'da, işgalden önce 1989'da "Harıbülbül" festivali geleneği başlatılmıştı. Üç kez yapılan festival işgal nedeniyle gerçekleştirilemez olmuş, işgal sonrasında gelenek yeniden canlandırılmış ve 2021'de dördüncüsü yapılmıştı.

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