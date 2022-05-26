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Kültür

Kapadokya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda turistlere yöresel lezzetler ikram edildi

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Uçhisar Kalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, yöresel yemek ikramında bulunuldu.

Behçet Alkan   | 26.05.2022
Kapadokya'da "Türk Mutfağı Haftası"nda turistlere yöresel lezzetler ikram edildi

Nevsehir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Uçhisar Belediyesi tarafından Uçhisar Kalesi girişinde etkinlik düzenlendi.

Türk yemek kültürünün tanıtıldığı etkinlikte, kadınlar gözleme yaptı. Oluşturulan stantta alanı gezen turistlere zeytinyağlı yaprak sarması, ev baklavası ve gözleme ikram edildi.

Türk mutfağını deneyimleyen Fransız turistlerden Lisa Selmadji, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk yemeklerini sevdiğini belirterek, "Bugün Kapadokya'daki ilk günümüz. Kapadokya'nın muhteşem manzarası var. Türk yemeklerinin tadına bakma imkanımız olduğu için burayı şimdiden çok sevdik." dedi.

Audrey Colonal, Kapadokya'da bulunmaktan dolayı sevinçli olduğunu, tattığı lezzetler arasında özellikle gözlemeden hoşlandığını kaydetti.

Ailesiyle İstanbul'dan bölgeye tatil için gelen Sezgin Sema da Türk mutfağının içerik ve lezzet yönünden zengin olduğunu ifade ederek, "Türk Mutfağı Haftası etkinliği bizim için sürpriz oldu. En çok sevdiğim yaprak sarması, gözleme ve baklavaydı, onları da zaten burada tattık." diye konuştu.

Uçhisar Belediye Başkan Vekili Mehmet Babatürk de hafta dolayısıyla düzenledikleri etkinliğin turistlerin ilgisini çektiğini, Türk yemeklerini tanıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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