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Kültür Sanat

İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıktı

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina, İzmir’in Çeşme ilçesinde sokak hayvanları yararına konser verdi.

Göksel Kayseri   | 12.08.2019
İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıktı

İzmir

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneğince (ÇESAL) organize edilen konserde, İzmir Filarmoni Orkestrası ile sahne alan İtalyan tenor Alessandro Safina'ya usta arp sanatçısı Victor Espinola eşlik etti. 

Safina, konserde yaptığı konuşmada, sokak hayvanları yararına düzenlenen gecede sahne olmaktan onur duyduğunu belirterek katkı sağlayanlara teşekkür etti.

ÇESAL Başkanı Solmaz Örücü, gecede yaptığı konuşmada, konserin tüm gelirinin Çeşme Yarımadası'nda sokakta yaşayan hayvanların tedavisi, barınması ve beslenmesi için kullanılacağını söyledi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da patili dostlar için ÇESAL ile el ele çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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