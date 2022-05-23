İstanbul'un asırlık sigorta haritaları sergilendi
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen 11. Sigorta Haftası etkinlikleri, İstanbul'un asırlık sigorta haritalarının yer aldığı sergiyle başladı.
İstanbul
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), İstanbul'un 100 yıllık tarihi sigorta haritalarını Galataport İstanbul'da düzenlenen Sigorta Haritaları Sergisi'nde katılımcılarla buluşturdu.
Kartograf Jacques Pervititch tarafından hazırlanan ve İstanbul'un çeşitli semtlerini gösteren haritalar, 11. Sigorta Haftası etkinlikleri kapsamında tekrar gün yüzüne çıktı.
Doç. Dr. Sedat Bornovalı'nın küratörlüğünde hazırlanan sergide, 1920'li yıllardan 1950'ye uzanan süreçte hazırlanan 200 haritadan 18'i yer aldı. Halihazırda eser niteliği kazanan, görkemli tarihi eserleri, kamu binaları ve dönemin yaygın mimari unsuru olan ahşap yapıları kayıt altına alan haritalar, çeşitli koleksiyonerler tarafından korunarak bugüne kadar ulaştı. Serginin zirve boyunca farklı mekanlarda meraklıları ile buluşacağı bildirildi.
"Kıymetlerimizi uluslararası katılımcılarla paylaşmak bizim için gurur vesilesi"
Serginin açılışında konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, birlik arşivlerinde korunmaya devam eden bu kıymetli eserlerin, uzmanların kullanımına sunulduğunu söyledi.
Benli, "Sigorta Haftası vesileyle bu arşivin bir bölümünü gün ışığına çıkarmak, kıymetlerimizi uluslararası katılımcılarla paylaşmak bizim için gurur vesilesi." dedi.
Sigorta Haftası etkinliklerinin bugün başlayacağını ve Uluslararası Sigorta Zirvesi ile devam edeceğini bildiren Benli, tüm dünyadan sigorta sektörünün önde gelen isimlerinin katılımıyla ve "Sigortacılığın Geleceğini Yeniden Tanımlamak: Yeni Fırsatlar" temasıyla düzenlenen zirvenin önemli bir iş birliğine ev sahipliği yapacağını söyledi.
Benli, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki sigorta sektörünün geliştirilmesine destek olmak, teknik uygulamalara ve altyapıya ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımına zemin sağlamak üzere bir platform kurulması için ilk adımı atacağız. Üye ülkelerin sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek törende imzalanacak mutabakat zaptı, Türk dünyasındaki iş birliği için ilk resmi adım olacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.