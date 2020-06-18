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Kültür Sanat

'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde Zekai Tunca ve Muazzez Ersoy izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin sekizinci gününde, Zekai Tunca ve Muazzez Ersoy sahne aldı.

Semra Orkan   | 18.06.2020
'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde Zekai Tunca ve Muazzez Ersoy izleyiciyle buluştu

İstanbul

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin sekizinci gününde, Zekai Tunca ve Muazzez Ersoy sevilen şarkıları seslendirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

Konserde ilk sahne alan sanatçı Zekai Tunca, "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Musikiye sağladıkları imkandan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükran ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Muazzez Ersoy ise Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan konserde olmanın onurunu yaşadığını dile getirerek, "Sayın Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye saygı, sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Lütfen kabul edin efendim, çok teşekkür ederim." dedi.

Ersoy'un performansının bir bölümünde Zekai Tunca'da kendisine eşlik etti ve iki sanatçı birlikte sevilen şarkıları seslendirdi.

Zekai Tunca ve Muazzez Ersoy'un ardından devam edecek konserlerde, Özhan Eren-Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar-Bülent Serttaş, Selami Şahin-Nükhet Duru, Hande Yener-Kutsi, Murat Dalkılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mustafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdoğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay ve Bengü sahne alacak.

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