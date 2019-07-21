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Kültür Sanat

Iraklı şarkıcı Kadim El Saher, İstanbul'da konser verecek

Arap dünyasının ünlü şarkıcısı Kadim El Saher, Kurban Bayramı'nda Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 21.07.2019
Iraklı şarkıcı Kadim El Saher, İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Arap dünyasının ünlü şarkıcısı Kadim El Saher, İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Aynı zamanda şarkı sözü yazarı olan Iraklı sanatçı, 12 ve 13 Ağustos'ta Haliç Kongre Merkezi'nde konser verecek.

Double Eight Production tarafından düzenlenen konserlerde sanatçı, aralarında "Sevgili", "Ellerin" ve "Sahile Gittim"in bulunduğu birçok sevilen parçasını seslendirecek.

Müzik dünyasında romantik şarkılarıyla tanınan Kadim El Saher, 1957'de Bağdat'ta dünyaya geldi. Müzik hayatına 10 yaşında gitar çalarak başlayan, daha sonra sonra ud ile devam eden Saher, Bağdat Müzik Akademisi'nde eğitim aldı.

Sanatçının, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albümü satıldı. Dünya çapında konserler veren sanatçı, "BBC Radyo 3 Ödülleri" kapsamında "En iyi Orta Doğu-Kuzey Afrika sanatçısı" ödülünü ve "Dinleyici" ödülünü aldı.

Aynı zamanda UNICEF'in iyi niyet elçisi olan Saher, Ürdün'de de "En İyi Arap Sanatçı" ve "Yaşam Boyu Onur" ödüllerinin sahibi oldu.

Sanatçının "Ana Wa Leila- (Ben ve Gece)" adlı eseri ise BBC'nin dünyadaki en iyi 10 şarkı listesine 6. sıradan giren tek Arapça şarkı oldu.

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