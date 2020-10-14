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Kültür Sanat

İlhan Şeşen ve Vedat Sakman 'Akustik Hikayeler' konserinde sahne aldı

Türk müziğinin usta isimleri Vedat Sakman ve İlhan Şeşen, uzun yıllara dayanan dostluğun neticesi olarak 2013 yılında sahne projesi olarak doğan "Akustik Hikayeler" konserinde sahne aldı.

Salih Şeref   | 14.10.2020
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman 'Akustik Hikayeler' konserinde sahne aldı Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

İkilinin özel hayatlarında yaşadıkları samimiyeti sahneye de yansıttıkları gösteri Kadıköy'deki "Baba Sahne"de gerçekleşti.

Sakman ve Şeşen, klasikleşmiş şarkılarından oluşan repertuarı ile geçmişe keyifli bir yolculuk vadeden konserde, "Rüzgar", "Evlilik", "Ankara'da Aşık Olmak", "Sen Benim Şarkılarımsın" gibi sevilen eserleri seslendirdi.

Eylül ayında "Akustik Hikayeler" projesinin albümüyle sevenlerinin karşısına çıkan ikili, albüm sonrası ilk İstanbul konserini verdi.



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İlhan Şeşen ve Vedat Sakman 'Akustik Hikayeler' konserinde sahne aldı