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Kültür Sanat, Yılın Fotoğrafları 2020

Hasan Kaçan'ın seçimi 'Diyarbakır Anneleri' fotoğrafı oldu

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fatih Türkyılmaz   | 26.12.2020
Hasan Kaçan'ın seçimi 'Diyarbakır Anneleri' fotoğrafı oldu

İstanbul

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Ekmek Teknesi", "A.R.O.G", "Sürgün İnek" ve "Heredot Cevdet Saati" gibi yapımlarda rol alan Kaçan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Kaçan, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık'", sporda ise Sefa Karacan'ın "Buz Pateni zarafeti" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

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