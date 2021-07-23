Euro
10.06
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,799.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinden ayrılıyor.
logo
Kültür

Genç yazarlar, Asım Gültekin'i 'Emare' dergisiyle andı

Asım Gültekin'in hayatı ve gençliğe yaklaşımı, Dijital Dergicilik Okulu öğrencilerinin hazırladığı biyografi dergisi "Emare"nin yeni sayısında ele alındı.

Ahmet Esad Şani   | 23.07.2021
Genç yazarlar, Asım Gültekin'i 'Emare' dergisiyle andı

İstanbul

Geçen yıl hayatını kaybeden dergi ve kültür dünyasının önemli ismi Asım Gültekin, vefat yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Dijital Dergicilik Okulu öğrencilerinin hazırladığı biyografi dergisi "Emare" de üçüncü sayısını Mustafa Asım Gültekin'e ayırdı.

Genç yazarların bir ay boyunca gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin'in eserlerini inceleyerek yaptıkları araştırmalar, görüşme ve okumalar sonucu hazırladıkları dergide Gültekin şu ifadelerle anlatıldı:

"Bu dünyadan bir Asım Hoca, bir Asım Abi, bir derviş, bir mücahit, bir devrimci, bir dergi delisi, bir kitap aşığı geçti. Bir bedene, kısacık ömre sığdırdı hepsini Asım Gültekin. Dergisinin ilk sayısını çıkaran bir editöre ışık oldu kimi zaman. Bazen de bestelenmemiş ezgileri dert edindi kendine. Zamanını, emeğini, bilgisini esirgemedi bizlerden. Bütünüyle, ayırmadan, ayrışmadan, İslamca yaşadı."

Asım Gültekin'in gençliğe katkıları anlatıldı

Gültekin'in gençliğe katkılarının ele alındığı dergiye Bedia Efnan Demir "Asım Gültekin Kimdir?", Zeynep Vatansever "Asım Gültekin'in Gençliğe Katkıları", Elanur Mevlüde Özgül "Asım Gültekin'i Gençlere Sorduk", İrem Çiçen "Asım Gültekin ve Etimoloji", Ayşe Zülal Günay "Tek Başına Ordu", Harun Talha Özsoy ve Sena Darbaz "Anma Köşesi", Sümeyye Çaylak "Asım Gültekin ve Gençler", Esra Muslu "Neslin Asım'ı", Gülce ise "Birden Bine ile Sayıları Gizlerine Ayırmak" başlıklı yazılarıyla katkıda bulundu.

Dergicilik eğitimi alan öğrencilerin araştırma, yazı ve çizimleriyle hazırlanan dergide Cemal Balıbey, Yusuf Goncagül, Erol Erdoğan, Volkan Yahşi ve Enes Batman da hatıralarını okuyucuyla paylaştı.

Dijital Dergicilik Okulu, kültürel değerleri araştıran öğrencilerin hazırladığı "Emare" dergisinin de arasında bulunduğu 250'den fazla dergiyi okuyucunun beğenisine sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 65 milyonu aştı
ABD'de son 24 saatte 315 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 162 bini aştı
Dünya genelinde 3 milyar 790 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısı tekrar düşüşe geçti

Benzer haberler

Genç yazarlar, Asım Gültekin'i 'Emare' dergisiyle andı

Genç yazarlar, Asım Gültekin'i 'Emare' dergisiyle andı

Edebiyatın 'zaman ustası': Adalet Ağaoğlu