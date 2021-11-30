Dolar
13.37
Euro
15.07
Altın
1,774.96
ETH/USDT
4,600.50
BTC/USDT
56,830.00
BIST 100
1,809.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ilk gün oturumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor Antalya'da denize giren kişi, kıyıya çıkamayınca Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve insansız can kurtaran aracının yardımı ile kurtarıldı
logo
Kültür

Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, 'Baklavanın yapım aşamasında modernize olacak bir durum yok. Yani bunun açılımı, yapımı, dilimlenmesi gibi. Biz ustamızdan nasıl gördüysek öyle devam ediyoruz.' dedi.

Mehmet Akif Parlak   | 30.11.2021
Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor

Gaziantep

Yemek yazarı Vedat Milor'un sosyal medya hesabından "Gaziantepli ustaların yaptığı baklava dünya çapında bir şaheser. Ama düşünün, şöyle Batı’da pastacılık eğitimi almış bir modern şef çıkıp da hamuru daha da geliştirse, şerbetle oynasa, sunumu daha farklı yapsa nasıl olur?" şeklindeki açıklamasına Gaziantep'in önde gelen baklava ustaları cevap verdi.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, 34 yıllık baklava ustası olduğunu, işe çıraklıktan başladığını anlattı.

Türkiye'nin AB tarafından tescil edilen ilk ürünün baklava olduğunu belirten Aktaş, baklavada modernizenin mümkün olmadığını söyledi.

Baklavanın lezzetini geleneksel yöntemden aldığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Baklavanın yapım aşamasında modernize olacak bir durum yok. Yani bunun açılımı, yapımı, dilimlenmesi gibi. Biz ustamızdan nasıl gördüysek öyle devam ediyoruz. Bazı şeyler değişebilir ama yapımı, şekerlenmesi ve dilimlenmesinde değişme olmaz. Baklavanın yapımında değil de sunumunda değişiklik yapılabilir. Çeşit çeşit dizilebilir, ters konulabilir."

Baklava ustası Mehmet Urtekin ise baklavanın bin bir emekle yapıldığını ifade etti.

Baklavanın her aşamasında ciddi emek isteyen bir ürün olduğunu ifade eden Urtekin, "Gaziantep baklavasının reçetesi yüz yıllardır aynı. Çırak ustadan ne gördüyse onu yapıyor. Ama sunum sürekli değişiyor. Değişik ve farklı olarak sunulabilir. Tadını, yapımını ve özelliğini hiç bir zaman değiştirmiyoruz." dedi.

Baklava ustası İsmail Yılmaz da baklavanın yapımında değişikliğin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Baklava sunumunun değişebileceğini söyleyen Yılmaz, "Baklavanın yüz yıllardır yapımında hamur açma, şerbet aşaması fıstık içeriği kalitesinde değişiklik olmaz. Ama sunum her zaman esnektir. Ekmek yüzyıldan beri içeriği değişmiyor. Baklavanın içeriği değişmez. Değişirse farklı tat alır. Ama diğer hususlar değişiklik gösterir." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM'den uluslararası camiaya Kovid-19 aşılarına eşit ve küresel ulaşımı sağlama çağrısı
Kazakistan, Omicron varyantı nedeniyle Mısır'daki vatandaşlarını tahliye edecek
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 778 bin 653'e çıktı
Asya ve Pasifik ülkeleri omicron varyantına karşı önlemler alıyor
Norveç, Kovid-19 izolasyon kurallarını sıkılaştırma kararı aldı

Benzer haberler

Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor

Gaziantepli baklavacılar gelenekselcilikten vazgeçmiyor

Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu Gaziantep'te açıldı

Kilis'teki hudut birliğinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Dinç, son yolculuğuna uğurlandı

Özgürlüğü havuzda bulan görme engelli milli yüzücünün hedefi paralimpik şampiyonluğu

Özgürlüğü havuzda bulan görme engelli milli yüzücünün hedefi paralimpik şampiyonluğu
'Çingene Kızı' salgın öncesindeki ziyaretçi sayılarına ulaştı

'Çingene Kızı' salgın öncesindeki ziyaretçi sayılarına ulaştı