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Kültür Sanat

Fatih Sultan Mehmet Müzesi için bilim kurulu oluşturuldu

Edirne'deki Saatli Medrese'de kurulacak müze için 19 bilim insanı çalışma yapacak.

Cihan Demirci   | 07.08.2020
Fatih Sultan Mehmet Müzesi için bilim kurulu oluşturuldu

Edirne

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne'deki Saatli Medrese'de Fatih Sultan Mehmet Müzesi kurulması için 19 bilim insanından oluşan bilim kurulu oluşturuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, il genel meclisi toplantısında yaptığı sunumda, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in proje fikriyle "Fatih Sultan Mehmet Müzesi" kurulması kararı alındığını söyledi.

Müzenin kurulması için Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile birlikte yoğun mesai harcandığını belirten Soytürk, "Bir çağ açıp bir çağ kapatan büyük bir dehaya yakışan, Edirneli 2. Mehmet'e yakışır bir müze açacağız." dedi.

Soytürk, 19 bilim insanından oluşan bilim kurulunun müzenin kurulma aşamasında çalışmalar yaptığını anlattı.

Bilim kuruluyla beraber teşhir ve tanzim projesini hazırlayacaklarını aktaran Soytürk, şu bilgileri verdi:

"Edirneli 2. Mehmet'in müzesi 29 Mayıs 2021'de yerli ve yabancı ziyaretçilerimize açılacak ama en fazla bu kentte yaşayan bu ülkenin çocuklarına Edirneli Fatih'i anlatacağız. Edirneli Mehmet deyince birçok özelliği var, Fatih'i anlatmakla bitiremeyiz. Edirneli Fatih aynı zamanda 'Avni' mahlasıyla kendi divanı olan bir şairdir. Dünyada ve ülkemizde ilk defa bir padişah adına müze yapılıyor o da Edirneli 2. Mehmet'in müzesi, onun eğitim aldığı Saatli Medrese'de açılacak."

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine Edirne'de hazırlandığını belirtti.

Edirneli Fatih'in dahiyane ve özel bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Geçmiş, "Edirne'deki planlarını biz bugüne kadar ne Edirneliler'e ne de dünyaya sergileyebildik. Bu müzenin açılışıyla gerçek anlamda kendi öz kişiliğimize dönüyor ve Edirneli Fatih'i de tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmanın heyecanını, onurunu taşıyoruz." diye konuştu.

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