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Kültür

'Ezineli Yahya Çavuş' TRT Belgesel'de izleyiciyle buluştu

Çanakkale Savaşları sırasında 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini durduran Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını konu alan "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de izleyiciyle buluştu.

Fatih Türkyılmaz   | 14.11.2021
'Ezineli Yahya Çavuş' TRT Belgesel'de izleyiciyle buluştu

İstanbul

Çanakkale Savaşları sırasında 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini durduran Ezineli Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını konu alan "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli, televizyonda ilk kez bu akşam 22.00’da TRT Belgesel'de izleyiciyle buluştu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz kuvvetlerini komutasındaki 67 askeriyle 32 saat süren mavzer atışlarıyla sahilde durduran ve işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek çıkarmanın başarısız olmasını sağlayan Yahya Çavuş'un hayatı belgesel oldu.

Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Yahya Çavuş Köyü Muhtarlığı ve Ezine Belediye Başkanlığı destekleriyle çekilen belgeselin yapımcılığını Nihal Ağırbaş, yönetmenliğini Muhammet Erkam Bülbül, senaristliğini ise Ömer Erbil üstlendi.

Belgeselde Ezineli Yahya Çavuş'u oyuncu Görkem Sevindik, Yahya Çavuş'un annesi Hanife Dudu'yu oyuncu Semra Dinçer, Binbaşı Mahmut Sabri’yi ise oyuncu Mehmet Çepiç canlandırdı.

Belgeselin hazırlanmasında torunları ve torunlarının çocuklarının anlatımlarıyla, Yahya Çavuş Köyü’ndeki sözlü anlatımlardan yararlanıldı.

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