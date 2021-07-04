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Kültür

Dünyanın 'en eski gülücüğü' Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

Dünyanın en önemli antik kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı alanında yaklaşık 4 yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde "gülücük" ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık matara, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde yerini alacak.

Adsız Günebakan   | 04.07.2021
Dünyanın 'en eski gülücüğü' Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

Gaziantep

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan dünyanın en önemli antik kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında yaklaşık 4 yıl önce çıkarılan, üzerinde "gülücük" ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık su matarası, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Ziyaretçiler, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde, Karkamış kazı alanlarından çıkarılan eserler için ayrılan bölümde yerini alacak matarayı, ay sonunda görebilecek.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Karkamış Antik Kenti'nin dünyanın önemli antik kentlerinden biri olduğunu ve Cumhuriyet döneminden beri dönem dönem kazı çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Fırat Nehri kıyısındaki Karkamış'ın Hitit döneminin başkenti olduğunu ifade eden Çomak, önemli eserlerin çıktığı antik kentte şu anda da Prof. Dr. Nikolo Marchetti tarafından kazı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çomak, çıkarılan eserler arasında, üzerinde gülümseme ifadesi bulunan su matarasının da bulunduğunu ifade ederek, "Tek kulplu bir matara, pişmiş topraktan yapılmış, Orta Tunç Çağı'na ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl öncesine ait bir eser. Dünyadaki ilk gülümseyen emojili bir eserimiz." diye konuştu.

Eserin yakın zamanda müzede yerini alacağını aktaran Çomak, "Bu eserimizin bütün müzecilik işlemlerini bitirdik. İlk bulunduğu zamanda çok parçalı halde çıkmıştı. Restore edildi, restore edildikten sonra şu an bulunduğumuz salonda geçici sergilemeyle ziyaretçilerimize sunmayı düşünüyoruz." dedi.

Çomak, eseri sosyal medyada paylaşınca çok güzel yorumlar aldığına işaret ederek, "Günlük yaşamımızda her gün kullandığımız emojinin 3 bin 700 yıl önceki bir gülümseme olması, tabii ki merak oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Karkamış Antik Kenti kazıları

Milattan önce 2. binyılda Anadolu'da hüküm süren Hitit İmparatorluğu'nun güneydeki başkenti Karkamış Antik Kenti'ndeki kazılar, İtalya'nın Bolonya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Nicolo Marchetti başkanlığında, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Hasan Peker Başkan Yardımcılığında, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Refik Duru ve Prof. Dr. Belkıs Dinçol ile Gaziantep Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özakça'nın bilimsel danışmanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya Eğitim Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Holding'in desteğiyle yürütülüyor.

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