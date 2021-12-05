Dünya Türk Kahvesi Günü Galata Meydanı'nda kutlandı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Galata Meydanı'nda yerli ve yabancı turistlere Türk kahvesi ikram edildi.
İstanbul
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve New York Başkonsolosluğu'nun destekleri ve Turkish Coffee Lady Foundation iş birliğiyle hazırlanan "Başlangıç: Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri" belgeselinin ABD'deki tanıtım etkinliğiyle eş zamanlı olarak Galata Meydanı'nda da etkinlik düzenlendi.
Türk kahvesinin dünya çapında tanıtımı hedefi doğrultusunda her yıl düzenlenen etkinliğe yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.
Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Galata Kulesi önünde yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin Türk kültüründe olduğu kadar dünya piyasasında da giderek bilinir hale geldiğini söyledi.
Türk kahvesinin tanıtımı için her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirten Yıldız, "Tarihi Galata Kulesi'nde tarihi Türk kahvemizi tanıtmak üzere bir araya geldik. Kahvenin 40 yıl hatırı var. Biz elimizden geldiği kadar belediye olarak da şahsım olarak da bu kahvenin tanıtılması, bugünün Dünya Türk Kahve Günü olarak bilinmesi için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Hep birlikte aslında buna ön ayak olmalı ve destek vermeliyiz. Bugün Galata Kulesi'nin önünden Türk kahvemiz elimizde ve bütün dünyaya Türk kahvesinin barış, esenlik, huzur ve sağlık getiren yönünü anlatmak üzere ve hatıra olan yönüne işaret etmek üzere buradayız. Elbette Türk kültürünün önemli bir parçası kahvemiz." diye konuştu.
Yıldız, 5 Aralık'ın Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiği gün olması açısından da önemli olduğunu dile getirdi.
Konuşmanın ardından Galata Meydanı'na gelen ziyaretçilere Türk kahvesi ikram edildi.