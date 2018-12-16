Dr. Şaban Kızıldağ Eskişehir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu

Fotoğraf: AA/Emrah Yaşar

ESKİŞEHİR



Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi, eğitimci, yazar ve iletişim uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi.

Dr. Kızıldağ, bu yıl Eskişehir'de ilk kez kapılarını açan fuarda, "Mazeret Yok!" adlı kitabını okurları için imzaladı.

Dr. Şaban Kızıldağ, bu fuarın "geç kalmış bir fuar" olduğunu belirterek, yaklaşık 1 saat 10 dakika araç yoğunluğundan dolayı içeri giremediğini anlattı.

Eskişehir'in kültüre, sanata ve kitaba fazlasıyla değer veren bir kent olduğuna değinen Kızıldağ, "İstanbul'da düzenlenen kitap fuarlarından daha yoğun olduğunu gözlemledim. Buraya gelen binlerce insanı gördüm, çok mutlu oldum. Ben Eskişehir'e her zaman geliyorum. Bu kentten hiçbir zaman kopmadım, babam, bütün akrabalarımız burada yaşıyor. Adı 'Eskişehir' ama eskimeyen şehrim. Sadece kitap fuarında değil, her zaman buradayım." dedi.

Dr. Kızıldağ'ın ilkokul öğretmeni Hatice Ayla Öner de öğrencisinin çok yönlü bir insan olduğuna değinerek, "Şaban Kızıldağ, çok yetenekli bir öğrencimdi. Onun başarılı bir insan olacağını biliyordum. Tiyatro yeteneği vardı. Ben onun tiyatrocu olacağını düşünüyordum. Bugün onu gördüm, mutlu oldum." diye konuştu.

İmza gününe, Dr. Şaban Kızıldağ'ın edebiyat öğretmeni Hayrullah Özmen, tarih öğretmeni Hüseyin Duran ile lise ve üniversite arkadaşlarıyla çok sayıda vatandaş da katıldı.

Muhabir: Emrah Yaşar