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Kültür Sanat

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Dolmabahçe Sarayı'nın 124 metrekarelik en büyük halısı, Yıldız Şale Köşkü'nde restorasyona alındı.

Kübra Kara   | 17.06.2021
Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı

Istanbul

Dolmabahçe Sarayı'nın en büyük halısı restore ediliyor

Milli Saraylar Başkanlığı'nın halı koleksiyonunda yer alan 119 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın 124 metrekarelik en büyük halısı, Yıldız Şale Köşkü'nde restorasyona alındı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

Milli Saraylar Başkanlığı'nın halı koleksiyonunda yer alan 119 yıllık Dolmabahçe Sarayı'nın halısı restore ediliyor.

Sarayda merasimlerin tertip edildiği Muayede Salonu'na ait olan halı, 1902 yılında II. Abdülhamid Han döneminde Hereke Dokuma Fabrikası'nda Muayede Salonu'na özel olarak üretildi. Üzerinde kabartma desenlerin bulunduğu halı Türk düğümü ve pamuk çözgü tekniği ile dokundu. Avrupai tarzda dokunan halıda daha çok rokoko desenler bulunuyor.

Yıldız Şale Köşkü'nde oluşturulan özel atölyede restore edilen halı üzerinde 8 kişi çalışıyor.

"Halının ağırlığı bir tona yakın" 

Yıldız Şale Köşkü Halı Atölyesi sorumlusu Mustafa Köksal, halı hakkında şu bilgileri verdi:

"119 yıllık tarihe tanıklık etmiş bir halı. Bazı kısımlarda güneşten dolayı aşınmalar oluşmuş. 4 ay önce bir kadro ile çalışmalara başladık. Toplamda 8 ayda tamamlamayı düşünüyoruz. Buradaki ipler, halının numarası tespit edilerek renkleri burada boyanır. Şu anda onarımının yüzde 50'sini tamamladık sayılır. Hasır işlemleri sürüyor. Onarım bittikten sonra tesfiye aşamasına geçilecek. Daha sonra da yerine sereceğiz. Halının ağırlığı bir tona yakın." 

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