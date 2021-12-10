Devlet Tiyatroları uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ediyor
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, uluslararası festivallerin kültürel ve sanatsal ilişkiler bağlamında önemli olduğunu belirterek birçok oyunu yurt dışında seyirciyle buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.
Tunus
Türkiye, Tunus'ta bu yıl 22'ncisi düzenlenen Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivaline Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Sonsuzluk Kitabevi” oyunuyla katıldı.
Oyunun yönetmenliğini de üstlenen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, yurt dışı turneleri ve uluslararası iş birlikleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Kurum olarak yurt dışında yerli yazarların eserlerini sahnelemeye özen gösterdiklerini belirten Kurt, "Bu yıl Kartaca Uluslararası Tiyatro Festivali'ne Sabahattin Kudret Aksal’a ait 'Sonsuzluk Kitabevi'ni Tunus’a getirdik. Tunus’ta olmaktan son derece mutluyuz." dedi.
Yunus Emre Yılı'na özel: "Bizim Yunus"
Mustafa Kurt, 2021'in UNESCO tarafından “Yunus Emre Yılı”, Türkiye Cumhurbaşkanlığınca “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesinin ardından repertuvara eklenen "Bizim Yunus" oyununun da yurt dışı temsillerde önemli yer tuttuğunu söyledi.
Kurt, "Yurt dışında pek çok program tertip ediyoruz. 'Bizim Yunus' adlı oyunumuzu ülke genelinde ve yurt dışında birçok defa seyirciye sunduk." diye konuştu.
Bu kapsamda Almanya’da ve Arnavutluk’ta temsil verdiklerini aktaran Kurt, "Ankara Devlet Tiyatrosunun sunduğu Bizim Yunus’un yanı sıra İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Bir Nefes Dede Korkut oyununu Balkanlar’da seyirciyle buluşturdu." dedi.
"Repertuvarımızda öğrencilerin yazdığı oyunlar da var"
Devlet Tiyatrolarının Türkiye'yi ve bütün dünyayı kucaklayan yeni yazarlara repertuvarında yer veren büyük bir sanat kurumu olduğunu vurgulayan Kurt, sözlerine şöyle devam etti:
"Repertuvarımız çok zengin. Hem dünya tiyatrosunun hem de Türk tiyatrosunun çok değerli yazarları var. Klasik eserlerin ve yeni yazarların yanı sıra repertuvarımızda öğrencilerin yazdığı oyunlar da var. Bu oyunlarımız hem yurt içine hem de yurt dışına dönük. Türki Cumhuriyetler, Balkanlar, Avrupa, Afrika kıtası ve Amerika kıtasında düzenlenen pek çok festivale katılmak için müracaatta bulunuyoruz, davet edildiğimiz festivallere katılıyoruz."
Türkiye'deki uluslararası festivaller
Kurt, Türkiye’yi yurt dışı programlarda tanıtırken yurt içinde de 6 şehirde uluslararası festivaller düzenlediklerini hatırlattı
Bu festivallerin hepsinin farklı bir konsepti olduğuna dikkati çeken Kurt, "Mesela Bursa Devlet Tiyatrosunun yaptığı festivale Balkan ülkeleri katılıyor. Konya'daki festivale Türki Cumhuriyetler katılıyor. Ankara'daki festivalimizin çok özel bir anlamı var, küçük hanımlar ve beyler için düzenlediğimiz bir çocuk festivalimiz. Dünyadaki tek uluslararası çocuk festivali. Adana’da ise yaklaşık 35 gün süren dünya çapında bir festivalimiz var." dedi.
Uluslararası festivallerin kültürleri tanıma ve sanatsal ilişkiler noktasında önemli bir yeri olduğunu belirten Kurt, "Devlet Tiyatromuz hem festival anlamında hem uluslararası iş birliği anlamında bu sanatsal birlikteliği, sanatsal kavuşmayı her daim destekliyor. Ülkeler arasında birbirimizin kültürünü tanıma, birbirimizi anlama, sanatçıyı, oyuncuyu ve rejisörü de bir anlamda eğitme fırsatı verirken ülkelerin birbirlerinin sanatını görme şansı oluyor." diye konuştu.
Uluslararası programlarda atölye çalışmaları da yapılıyor
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Kurt, uluslararası programların sadece tiyatro oyunlarıyla sınırlı olmadığına dikkati çekti.
Kurt, "Uluslararası festivallere katılırken ya da ülkemizde festivaller düzenlediğimiz zaman sanatçılarla atölye çalışmaları da yapıyoruz. Aynı zamanda yurt dışında yetişmiş değerli sanatçıları davet ediyoruz, bu sanatçılarımız ile festivalimiz süresince atölye çalışmaları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Atölye çalışmalarıyla dünyada tiyatro sanatındaki gelişmeleri de takip ettiklerini kaydeden Kurt, "Bu atölyeleri düzenlemek çok önemli. Bu şekilde dünyada neler olup bittiğini görüyoruz. Aynı şekilde dünyadaki diğer sanatçılar da bizim ülkemizdeki sanatı ve sanatın değerini görüyor. Bu yüzden bu iş birliklerinin devam etmesinden yanayım, çünkü uluslararası festivaller son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.