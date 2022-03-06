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Kültür

Deniz Karakurt Şekerci'nin 'Deniz Hikayesi' sergisi sanatseverlerle buluştu

Sanatçının tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan 30'a yakın eserinin yer aldığı sergi, 1 ay boyunca Kelimat Sanat Evi'nde görülebilecek.

Salih Şeref   | 06.03.2022
Deniz Karakurt Şekerci'nin 'Deniz Hikayesi' sergisi sanatseverlerle buluştu Fotoğraf: Salih Şeref/AA

İstanbul

Ressam Deniz Karakurt Şekerci'nin "Deniz Hikayesi" adlı sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde açıldı.

Tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklama yapan sanatçı, Antalya'da yaşadığını, İstanbul'da ilk kez bir kişisel sergi açtığını söyledi.

Sergide yer alan karakterlerin imgesel olarak ortaya çıktığını ifade eden Şekerci, "Kadınların sorunları üzerine kişisel olarak dert edindiğim konuları daha çok işliyorum. Mesaj verme kaygısıyla değil de daha çok kadınların duygu durumlarını anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum." dedi.

Bir tekstil malzemesi olarak kumaşları resimlerine dahil ettiğine değinen sanatçı, seriyi "Dikiş İzi" olarak adlandırdığını kaydetti.

"Denize ve öykülerine aşık bir sanatçı"

Kelimat Sanat Evi Sanat Direktörü Adnan Al Ahmad ise "Deniz" isminin özgürlüğün diğer adı olduğunu belirterek, "Şekerci, denize ve onun öykülerine aşık bir sanatçı. Bu aşkı tüm sancılarıyla ve huzuruyla doğurduğu tablolarında görebilirsiniz." dedi.

Ahmad, sergide 30'a yakında eser olduğunu belirterek, "Bu sergi aynı zamanda Kelimat Sanat Evi'nin Koşuyolu'ndaki son sergisi olacak. Galerimiz nisan ayıyla birlikte Üsküdar'daki yeni mekanına taşınacak. Tüm sanatseverleri yeni mekanımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Kelimat Sanat Evi'nin 2 katında yer alan sergide Deniz Karakurt Şekerci'nin eserleri 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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