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Kültür Sanat

Courtney Barnett İstanbul'da konser verecek

Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen Courtney Barnett, Garanti Caz Yeşili konserlerinde sahne alacak.

Hilal Uştuk   | 13.05.2019
Courtney Barnett İstanbul'da konser verecek

İstanbul

Indie rock müziğin en özgün seslerinden biri olan Courtney Barnett, 18 Mayıs'ta Babylon'da müzikseverlerle buluşacak.

Yaptığı çalışmalarla çok sayıda ödül kazanan 32 yaşındaki sanatçının, "Sometimes I Sit and Think, Sometimes I Just Sit" adlı indie-rock albümü 2015'te, "Tell Me How You Really Feel" ise 2018'de yayımlandı.

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