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Kültür

Bursa'nın simgesi Ulu Cami telefon uygulamasıyla rehbersiz gezilebiliyor

Akıllı telefonlara indirilen "Bursa Ulu Cami" uygulaması sayesinde camiyi gezen ziyaretçiler tarihi yapıyla ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyor, Türkçe ve İngilizce seslendirmelerle bilgi edinebiliyor.

İsmail Özdemir   | 15.05.2022
Bursa'nın simgesi Ulu Cami telefon uygulamasıyla rehbersiz gezilebiliyor

Bursa

Bursa'da erken dönem Osmanlı sanatının bütün özelliklerini barındıran, Türk ve İslam dünyasının en önemli mabetleri arasında yer alan Ulu Cami'nin rehbersiz gezilebilmesini sağlayacak akıllı telefon uygulaması, kullanıma sunuldu.

Osmanlı payitahtı Bursa'da, Yıldırım Bayezid tarafından 20 kubbeli yaptırılan cami, Bursa'nın çok sayıda manevi isminin imamlık ve müezzinlik yaptığı cami olma özelliğini de taşıyor.

Evliya Çelebi tarafından "Bursa'nın Ayasofya'sıdır. Bütün camilerin ulusudur." ifadesiyle nitelendirilen kentin simge yapısı, içinde sergilenen Kabe'nin kapı örtüsü ve hat tablolarıyla öne çıkıyor.

"Hat sanatları müzesi" olarak da anılan cami, 13 ayrı yazı karakteri ile 41 ayrı hattat tarafından duvara yazılmış 87, levha halinde ise 105 olmak üzere 192 hat yazısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Uygulamada Bursa'nın diğer tarihi yapıları da var

Bursa Ulu Cami Onarım Donatım ve Bakım Derneğince yaptırılan "Bursa Ulu Cami" isimli mobil uygulama, ilahiyat profesörleri Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Mustafa Kara'nın katkılarıyla hazırlandı.

İbadethanedeki tüm tarihi özelliklerin anlatıldığı program sayesinde, camiye gelen bir turist rehbersiz şekilde yapıyla ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyor.

Yapının tarihçesi, mimarı, özellikleri gibi birçok bilgi bulunan uygulamada, Türkçe ve İngilizce seslendirmeler de camiyi gezenlere kolaylık sağlıyor.

Telefon uygulamasında "Bursa'yı Keşfet" bölümünde ise Bursa'nın diğer tarihi yapıları hakkında bilgilere erişilebiliyor.

"Bursa Ulu Cami" programı, ücretsiz olarak Android ve iOS işletim sistemli telefonlara uygulama marketlerinden indirilebiliyor.

Cuma vaazı, hutbe ve dini günlerdeki programlar canlı yayınla herkese ulaşıyor

Dernek başkanı Hilmi Şanlı, AA muhabirine, bu telefon uygulamasının Türkiye'deki selatin camilere örnek olacak bir nitelik taşıdığını söyledi.

Dijital bir çağın yaşandığını, alışverişten banka hesaplarına her şeyin telefonlardan idare edildiğini belirten Şanlı, "Amerika'da yaşayan bir vatandaşın Türkiye'ye ulaşma imkanı belki zor olabilir veya Ulu Cami özlemi duyan Almanya'daki bir işçi kardeşimiz olabilir. Ziyaretçilerimizin Ulu Cami ile ilgili doğru, gerçek, bilgileri alma hakkı var. Bundan hareketle Ulu Cami'mizi dijitalleştirdik." dedi.

Uygulama sayesinde camideki bütün hat yazılarının hem Latin hem de Arap harfleriyle yazılı olarak tarihiyle görülebildiğini aktaran Şanlı, bilgilerin Türkçe ve İngilizce dinlenilebildiğini ifade etti.

Ulu Cami'nin rehbersiz şekilde akıllı telefonla beraber gezilebileceğini dile getiren Şanlı, şöyle konuştu:

"Hurafelerden arındırılmış, tamamen ilmi araştırmalara dayalı, ben, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlileri Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Prof. Dr. Mustafa Kara hocamızın çalışmalarıyla beraber, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın da bu konudaki desteğini alarak, iOS ve Android uygulamalarını indirmek suretiyle Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilerimizin rehbersiz bir şekilde Ulu Cami'yi gezmelerini sağladık."

Sosyal medyada Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram sayfaları oluşturduklarını bildiren Şanlı, her cuma vaaz, hutbe ve namazların, dini günlerdeki programların camideki kameralar vasıtasıyla canlı yayınlandığını sözlerine ekledi.

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