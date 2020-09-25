Euro
8.87
Dolar
7.62
BIST 100
1,126.06
Altın
1,859.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya’da restorasyonu tamamlanan Orhan Gazi Camii’nde cuma hutbesi irat ediyor
logo
Kültür Sanat

'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının 8. yılında Kırşehir'deki mezarı başında törenle anıldı.

Serkan Güner   | 25.09.2020
'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

Kırşehir

Kırşehir'deki Bağbaşı Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Neşet Ertaş'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Protokol üyeleri ve sevenleri, Neşet Ertaş'ın kabrine karanfil bıraktı. 

Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, geçmişten bugüne kadar Abdallık ve bozlak kültürünün en önemli merkezlerinden birinin Kırşehir olduğunu anımsattı.

Mütevazı kişiliği, hayatı ve insan sevgisi, örnek yaşamıyla insanların gönlünde taht kuran Neşet Ertaş'ın unutulmayacağını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Yüreğinde hissetmediği, yaşamadığı hiçbir duyguyu kaleme almamış, sazıyla söylememiş, dillendirmemiştir. Söylediği bozlakların, türkülerin, milletimizin gönlünde yer bulmasının sebebi budur aslında. Geçen yıl şehrimiz UNESCO tarafından müzik kategorisinde Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilip, müzik şehri olarak kabul edildi. Şüphesiz ki bunda Neşet Ertaş'ın, babası Muharrem Ertaş'ın ve diğer ozanlarımızın katkısı son derece büyüktür. Neşet Ertaş'ı mezarında saygıyla yad ettik, Allah rahmet eylesin."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de Neşet Ertaş'ın şehrin en önemli değerlerinden olduğunu belirterek, "Herkesi bozlaklarıyla ağlatan, oyun havalarıyla oynatan çok büyük bir ozanımızdır Neşet Ertaş. Biz de onun geleneğini yaşatmak adına elimizden gelen desteği vereceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Anadolu'nun sesini uluslararası boyuta Neşet Ertaş'ın taşıdığını, sazıyla, sözüyle, hoşgörüsüyle Abdallık geleneğinin temsilcisi olarak çok büyük eserler ürettiğini söyledi.

Törene katılanlar, aynı mezarlıkta bulunan Neşet Ertaş'ın babası, bozlak ustası Muharrem Ertaş ve kız kardeşi Ayşe Garip ile halk ozanı Çekiç Ali'nin kabirlerini de ziyaret ederek, dua okudu.

Türk Halk Müziği'ne dillerden düşmeyen eserler kazandıran ve İzmir'de 25 Eylül 2012'de hayatını kaybeden Neşet Ertaş'ın cenazesi, memleketi Kırşehir'de defnedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Virüs bu kadar can almışken gerçekliğini sorgulamayı bırakalım'
Rio Karnavalı geçit töreni Kovid-19 nedeniyle 2021'de yapılamayacak
Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftadır alınan tedbirler sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: Salgını çok hafife alıyorduk
Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının 2021 başında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı

Benzer haberler

'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş Kırşehir'deki mezarı başında anıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vefatının 8. yılında Neşet Ertaş'ı andı

Türkülerin Babası: Neşet Ertaş

Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor

Hirfanlı Baraj Gölü'nde özel probiyotiklerle kırmızı etli somon üretiliyor