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Kültür Sanat

Bollywood yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti

Slumdog Millionaire (Milyoner) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmlerindeki rolleriyle uluslararası üne kavuşan 53 yaşındaki Bollywood yıldızı Irrfan Khan, hayatını kaybetti.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 29.04.2020
Bollywood yıldızı Irrfan Khan 53 yaşında hayatını kaybetti

Ankara

Bollywood yıldızlarından Irrfan Khan yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre, Khan'ın ajansı, Slumdog Millionaire (Milyoner) ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmlerindeki rolleriyle uluslararası üne kavuşan 53 yaşındaki aktörün, Hindistan'ın Mumbai kentindeki bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irrfan Khan, 2018'de Twitter hesabından, kendisine kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Khan, kana hormonların salınmasını düzenleyen hücreleri etkileyen ve nadir rastlanan rahatsızlığından ötürü Londra'da tedavi görmüştü.

Teşhisten iki ay sonra yazdığı açık mektupta, kanser tedavisi deneyimini anlatan Khan'a tüm dünyadaki hayranları destek vermişti.

Khan'ın ölümü üzerine Bollywood yıldızları ve siyasetçiler sosyal medyada duygularını dile getiren mesajlar yayımladı.

Piku filmindeki rol arkadaşı Hint aktör Amitabh Bachchan, Khan için "İnanılmaz bir yetenek, zarif bir meslektaş, dünya sinemasının üretken bir emektarı, bizi çok erken bıraktın, büyük bir boşluk yaratarak." ifadelerini kullandı.

Irrfan Khan, 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.

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