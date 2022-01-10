Dolar
13.79
Euro
15.64
Altın
1,793.52
ETH/USDT
3,157.30
BTC/USDT
41,950.00
BIST 100
2,033.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget yaşamını yitirdi

Amerikan televizyon dizisi Bizim Ev’deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Ayşe Doğru   | 10.01.2022
Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget yaşamını yitirdi

Ankara

Komedyen ve oyuncu Bob Saget, komedi turnesi için gittiği ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde bir otel odasında ölü bulundu.

İhbar üzerine otele giden polis ve itfaiye ekipleri, ünlü oyuncuyu odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

Oyuncunun ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Dedektifler ise Saget’in ölümünde herhangi şüpheli bir durum olmadığını bildirdi.

Türkiye'de "Bizim Ev" adıyla ekranlara gelen 1987-1995 yıllarındaki popüler yapım "Full House"un başrolündeki Saget, dizinin devamı niteliğindeki ve 2016-2020 yılları arasında çevrimiçi dizi platformunda yayımlanan Fuller House'da da rol almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de son dalgada nüfusun yüzde 40'ı Kovid-19'a yakalanabilir
Fransa'da son 24 saatte 296 bin 97 Kovid-19 vakası kaydedildi
İtalya'da son 24 saatte 155 bin 659 Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 837 bin 264'e çıktı

Benzer haberler

Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget yaşamını yitirdi

Bizim Ev dizisinin yıldızı Bob Saget yaşamını yitirdi