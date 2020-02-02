Aşık Veysel’in kızı Zehra Başer vefat etti
Ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in büyük kızı Zehra Başer, 85 yaşında vefat etti.
Sivas
Aşık Veysel’in çocuklarından en büyüğü olan Başer, tedavi gördüğü Ankara Koru Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Aşık Veysel’in kızı Başer'in defnedileceği Sivrialan köyünde hazırlıkları inceledi.
Zehra Başer’in cenazesinin, yarın öğle vakti Sivrialan köyünde babasının mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.