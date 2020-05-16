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Kültür Sanat

Arslanbek Sultanbekov 'Yalan Dünya' ile müzikseverlerin karşısına çıktı

Türk dünyasının önde gelen sanatçılarından aynı zamanda bestekar Sultanbekov, Yunus Emre'nin önemli eserlerinden biri olan "Yalan Dünya" adlı ilahiyi yorumladı.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 16.05.2020
Arslanbek Sultanbekov 'Yalan Dünya' ile müzikseverlerin karşısına çıktı

İstanbul

"Dombra" şarkısı ile ünlenen Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Yunus Emre'nin "Yalan Dünya" adlı eserini yorumladı.

Türk dünyasının önde gelen sanatçılarından aynı zamanda bestekar Sultanbekov, aynı başlıkla hazırladığı 12 parçalık albümde yer alan parçayı, 200'den fazla dijital mecrada müzikseverlerin beğenisine sundu.

Türkiye ve Türk dünyasının önemli yorumcuları ve eserlerini uluslararası platforma taşımayı amaçlayan Bozdağ Film Yapım bünyesindeki Bozdağ Müzik Evi etiketiyle çıkan albümün aranjörlüğünü ise İslam Satyrov üstlendi.

Albümün öne çıkan parçası Yunus Emre'nin önemli eserlerinden biri olan "Yalan Dünya" adlı ilahiye, aynı zamanda Bozdağ Film prodüksiyonuyla klip çekildi.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu klibin çekimleri, Mimar Sinan'ın son eseri olan Valide-i Atik Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Dede Korkut Destanlarında yer alan ve şimdiki kemanların atası olarak gösterilen, telleri de orijinal at kılından imal edilen kıl kopuzunun kullanıldığı eserde, Sultanbekov'a dombra, kıl kopuzda Yerzhan Arkabayev, neyde Eyüp Hamis, klasik gitarda Damir Yakubov, utda Selim Boyacı ve perkisyonda Mustafa İşleyen yer aldı.

















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